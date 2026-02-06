Se apropie ziua în care nu vom mai şti nimic despre averile miniştrilor şi parlamentarilor. Curtea Constituţională a decis acum opt luni că publicarea informaţiilor încalcă dreptul la viaţa privată şi demnitate, dar niciun partid nu a încercat să modifice legea. Aşa că din iunie, averile demnitarilor vor fi secretizate şi nu vor mai apărea pe internet.

Curtea Constitutională a stabilit că publicarea declaraţiilor de avere ale politicienilor şi demnitarilor duce la fragilizarea securităţii şi demnităţii persoanelor vizate şi încalcă astfel Legea Fundamentală. Premierul Ilie Bolojan nu este de acord, însă, partidul pe care îl conduce nu a depus în Parlament niciun proiect pentru modificarea legii.

"Consider că demnitarii, cei care deţin funcţii de mare răspundere, nu au niciun motiv să nu completeze declaraţia de avere şi să asigure transparenţa acesteia. Este unul din lucrurile bune care ţin de buna funcţionare a instituţiilor statului.", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Din iunie, funcţionarii de stat cu rang înalt vor depune declaraţiile de avere la Agentia Naţională de Integritate, dar datele nu vor mai fi publicate pe site-ul instituţiei. Iar miniştrii şi parlamentarii nu vor fi obligaţi să facă publice informaţiile.

"Veţi legifera cumva ca să nu existe dubii? Eu voi susţine o astfel de legiferare, dar atunci când partidul meu va avea 50% o să vă răspund efectiv la această întrebare.", a adăugat Ilie Bolojan.

"Ok, poate nu putem să mai punem acolo veniturile soţului sau soţiei atunci când se justifică. Dar în momentul în care tu eşti demnitar, plătit din bani publici, mi se pare absolut normal să fii verificat, urmărit, monitorizat, inclusiv de către presă şi opinia publică prin transparentizarea declaraţiilor.", a precizat Ştefan Pălărie, senator USR.

"Nu îi pasă nimănui şi nu trebuie să îi pese nimănui ce avere are cineva. Problema este cum a dobândit-o, dar asta este altă problemă. Parlamentul poate să tacă şi să lase aşa cum a dat Curtea sau poate să modifice legea.", a menţionat Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR.

Chiar şi aşa, unii lideri politici, printre care Nicuşor Dan, Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan au promis că îşi vor publica de bunăvoie declaratiile de avere.

