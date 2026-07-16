Grindeanu acuză PNL și USR că vor să împartă contracte și posturi în agențiile de stat: "Să le vândă pe nimic"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză că PNL, USR și AUR sunt cele care „blochează” învestirea unui nou guvern. El afirmă că PNL și USR au interesul de a rămâne la guvernare pentru că, deși interimar, Executivul poate aloca unele contracte. Grindeanu a mai spus, în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN, că guvernanții au inițiat concursuri pentru agenții la care mandatele de conducere expiră abia peste un an.

Întrebat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, dacă România se află într-un blocaj total în ceea ce priveşte învestirea unui guvern cu puteri depline, Sorin Grindeanu a răspuns că doar PNL, USR şi AUR sunt cei care vor să blocheze învestirea Guvernului.

"Trebuie să avem un guvern cât mai repede. Mi-e dificil să cred, în schimb, dacă vorbim din perspectivă politică, că acest lucru se va întâmpla. De ce? Pentru că există forţe politice, şi în special PNL şi USR, care în acest moment doresc să perpetueze această stare, care nu e una bună pentru România, indiferent cine se află la putere şi indiferent cine este în opoziţie. Da, vor să fie în continuare la putere, sunt de trei luni, sunt singuri la guvernare în acest moment. PSD este în opoziţie. Eu n-am văzut în această perioadă decât o singură politică publică, am văzut în trei luni de zile de când se află la guvernare PNL-USR - înjurătură la adresa PSD", a declarat liderul PSD.

"Concluzia este că sunt unii care vor să deblocheze, preşedintele, PSD, UDMR aş înscrie aici, grupul minorităţilor, alţi parlamentari, care nu fac parte în acest moment din aceste grupuri, dar care votează un guvern, fiindcă sunt responsabili şi îşi doresc să existe un guvern cu puteri depline. Şi sunt alţii care blochează: PNL, USR şi AUR", a afirmat Sorin Grindeanu.

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Liderul PSD a susţinut că PNL şi USR vor să rămână la guvernare pentru că, deşi are puteri limitate, Executivul încă mai poate aloca diverse contracte. În plus, el a reclamat că PNL şi USR au demarat concursul pentru entităţi publice ale căror mandate de management expiră abia peste un an.

"Au început concursurile pentru managerii de la agenţii, pe care unele dintre ele, ca de obicei, vor să le vândă pe nimic, şi ştim acest lucru. Chiar dacă le expiră contractul peste un an, au început concursul de acum, ca să se termine foarte repede, cât mai sunt în zonă de interimat, nu cumva să se întâmple concursuri corecte. Despre asta e vorba, de aceea îşi doresc să rămână în continuare", a spus Grindeanu.