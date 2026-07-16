Președintele recunoaște: criza politică nu are soluție. Șeful statului crede că toți liderii partidelor implicați trebuie să facă un efort suplimentar pentru deblocarea țării. Deocamdată, liberalii vor o rocadă cu guverne minoritare, dar social-democrații pun condiția să fie primii la putere. Celelalte scenarii sunt: guvern de armistițiu, cabinet tehnocrat sau alegeri anticipate.

Președintele Nicușor Dan recunoaște că, după trei luni de impas politic, rezultatul e același: nu sunt soluții pentru guvern.

"Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție. […] Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic", a declarat președintele Nicușor Dan.

PNL, USR şi AUR și-ar dori alegeri anticipate

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PNL, USR și AUR și-ar dori alegeri anticipate, idee respinsă însă de șeful statului. Scenariile sunt limitate: un guvern de armistițiu, o rocadă cu guverne minoritare sau un cabinet tehnocrat.

"PSD-ul nu mai face parte din această coaliție, să fie clar! Nu mai este! Vreți să facem un pas înainte? Veniți, domnilor! Fă un pas și arată-mi că ești bine intenționat, Ilie Bolojan! Dă-ți demisia din premier interimar!", a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

"Neputând să funcționăm partidele de centru-dreapta cu PSD în coaliție, nu putem recurge decât la o variantă de guverne minoritare în care, o perioadă de timp, să avem un guvern de centru-dreapta [...] după care, după un anumit timp, vine un guvern de centru-stânga [...] asta cred că este o formulă viabilă pe care o putem încerca", spunea președintele PNL, Ilie Bolojan.

Când va desemna Nicuşor Dan un premier

Președintele spune că va desemna un premier doar atunci când va exista o majoritate clar conturată în Parlament.

"Soluția este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții. Fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela. Mai ales cea a guvernului tehnocrat", a mai spus președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit azi cu reprezentanți ai partidelor din fosta coaliție, la Palatul Cotroceni. Negocierile au vizat Codul Urbanismului, una dintre marile reforme asumate de Guvern în fața Comisiei Europene.

Partidele au ajuns la un acord de principiu pentru a transpune în lege rezultatele referendumului din Capitală. Concret, până la 1 ianuarie 2028, autorizațiile de construcție vor fi emise de primăriile de sector. Dar, din 2028, Primăria Generală va fi unica autoritate care va emite aceste acte.