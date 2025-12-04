Lider PSD: Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a scos la iveală mai multe legături între oficiali şi companii private. Monica Hunyadi, care este acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei de către Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi care a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova, s-ar fi aflat şi printre pasagerii zborurilor de lux Nordis alături de liderii PSD, conform unei anchete G4Media. În timpul audierilor din Senat privind situaţia din Prahova, senatorul PSD Daniel Zamfir a susţinut că Sorin Grindeanu îşi dă demisia dacă tânăra s-ar fi aflat în avionul Nordis.

"Dacă această doamnă a fost vreodată în avion cu Grindeanu, eu şi cu Grindeanu ne dăm demisia. Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis", a susţinut Daniel Zamfir.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat marți oficiali de la două instituții subordonate, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova că au provocat criza de apă din zona Prahova-Dâmbovița pentru că ar fi ascuns riscurile operațiunii de curățare a unui bazin de acumulare. Reamintim că peste 100.000 de oameni au rămas fără apă, la fel ca și școlile și spitalele din zonă. Mai mult, OMV Petrom a trebuit să oprească centrala electrică de la Brazi, care furniza aproape 10% din energia electrică consumată zilnic.

Monica Hunyadi a făcut parte până la 21 noiembrie din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere.

Cum a ajuns Monica Hunyadi în conducerea Exploatare Sistem Zonal Prahova

Potrivit G4Media, Monica Hunyadi a fost unul dintre pasagerii zborurilor de lux Nordis cu lideri PSD. Absolventă de studii de comunicare şi patroana unui mic coafor din Ilfov a mai fost numită începând cu 2022 în conducerea a două firme strategice din transporturi.

Prima numire a avut loc în 2022, când a devenit membră în Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrificare C.F.R. SA. Unicul acționar al companiei de stat este COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA, o altă companie de stat, iar numirea lui Hunyadi în consiliul de administrație a fost făcută de acționarul unic, adică de CFR SA. Electrificare C.F.R. SA. este o companie strategică ce furnizează energie electrică pentru operatori de transport feroviar, administratori de infrastructură feroviară publică, deținători de infrastructură feroviară privată și companii feroviare.

A doua numire a avut loc în iunie 2024, când, prin ordin al ministrului Transporturilor, a devenit Membru în consiliul de conducere la Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR). E vorba despre o altă instituție strategică – autoritatea naţională de siguranţă şi de licenţiere pentru transportul feroviar şi cu metroul în conformitate.

Monica Hunyadi a fost numită în funcție prin ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1552 din 27 iunie 2024, potrivit site-ului oficial al Autorității. La acel moment, ministru al Transporturilor era Sorin Grindeanu (PSD). Ordinul este secret, el nu a fost publicat nici în Monitorul Oficial, nici pe site-ul Ministerului Transporturilor și nici pe site-ul Autorității de Siguranță Feroviară Română.

