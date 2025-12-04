Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Lider PSD: Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a scos la iveală mai multe legături între oficiali şi companii private. Monica Hunyadi, care este acuzată de gestionarea defectuoasă a situaţiei de către Ministrul Mediului Diana Buzoianu şi care a făcut parte până acum o săptămână din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova, s-ar fi aflat şi printre pasagerii zborurilor de lux Nordis alături de liderii PSD, conform unei anchete G4Media. În timpul audierilor din Senat privind situaţia din Prahova, senatorul PSD Daniel Zamfir a susţinut că Sorin Grindeanu îşi dă demisia dacă tânăra s-ar fi aflat în avionul Nordis. 

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 14:57
Lider PSD: Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis Monica Hunyadi, Sorin Grindeanu - Profimedia

"Dacă această doamnă a fost vreodată în avion cu Grindeanu, eu şi cu Grindeanu ne dăm demisia. Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis", a susţinut Daniel Zamfir. 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat marți oficiali de la două instituții subordonate, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova că au provocat criza de apă din zona Prahova-Dâmbovița pentru că ar fi ascuns riscurile operațiunii de curățare a unui bazin de acumulare. Reamintim că peste 100.000 de oameni au rămas fără apă, la fel ca și școlile și spitalele din zonă. Mai mult, OMV Petrom a trebuit să oprească centrala electrică de la Brazi, care furniza aproape 10% din energia electrică consumată zilnic.

Monica Hunyadi a făcut parte până la 21 noiembrie din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) SA, potrivit declarației sale de avere. 

Articolul continuă după reclamă

Cum a ajuns Monica Hunyadi în conducerea Exploatare Sistem Zonal Prahova

Potrivit G4Media, Monica Hunyadi a fost unul dintre pasagerii zborurilor de lux Nordis cu lideri PSD. Absolventă de studii de comunicare şi patroana unui mic coafor din Ilfov a mai fost numită începând cu 2022 în conducerea a două firme strategice din transporturi.

Prima numire a avut loc în 2022, când a devenit membră în Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrificare C.F.R. SA. Unicul acționar al companiei de stat este COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA, o altă companie de stat, iar numirea lui Hunyadi în consiliul de administrație a fost făcută de acționarul unic, adică de CFR SA. Electrificare C.F.R. SA. este o companie strategică ce furnizează energie electrică pentru operatori de transport feroviar, administratori de infrastructură feroviară publică, deținători de infrastructură feroviară privată și companii feroviare.

A doua numire a avut loc în iunie 2024, când, prin ordin al ministrului Transporturilor, a devenit Membru în consiliul de conducere la Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR). E vorba despre o altă instituție strategică – autoritatea naţională de siguranţă şi de licenţiere pentru transportul feroviar şi cu metroul în conformitate.

Monica Hunyadi a fost numită în funcție prin ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1552 din 27 iunie 2024, potrivit site-ului oficial al Autorității. La acel moment, ministru al Transporturilor era Sorin Grindeanu (PSD). Ordinul este secret, el nu a fost publicat nici în Monitorul Oficial, nici pe site-ul Ministerului Transporturilor și nici pe site-ul Autorității de Siguranță Feroviară Română.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

frindeanu monica huniady nordis
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri politice » Lider PSD: Grindeanu îşi dă demisia dacă Monica Hunyadi a fost în avionul Nordis