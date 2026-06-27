Lider social-democrat: Guvernul Grindeanu trece dacă UDMR votează alături de PSD

Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi una dintre vocile influente din PSD, afirmă că dacă UDMR ar vota un guvern monocolor al PSD, acesta ar trece de votul de învestitură din Parlament, având şi sprijinul celorlalţi parlamentari care au votat guvernul propus de Adrian Veştea.

Lia Olguta Vasilescu si Sorin Grindeanu participa la lansarea Programului de guvernare al Partidului Social Democrat pentru perioada 2024-2028, la Uzina Electrica Filaret din Bucuresti, marti, 29 octombrie 2024. - Hepta

"Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Eu am auzit că sigur că vor susţine şi un guvern de dreapta, din care să facă parte, dar dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înţeles că l-ar susţine UDMR", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu sâmbătă, după şedinţa Organizaţiei de femei a PSD.

Aceasta acuză că situaţia de interimat de la Palatul Victoriei este cauzată de "un singur om, fiindcă nu vrea să plece de acolo". Vasilescu mai spune că PSD este pregătit să intre la guvernare.

"Noi suntem pregătiţi să intrăm la guvernare. (...) Cred că s-a dovedit la ultimul guvern, Veştea, care nu a trecut de Parlamentul României, dar a obţinut un număr de voturi. Cred că acele voturi pot să fie un punct de pornire pentru un guvern Grindeanu. Votul e secret în Parlament, în mod normal nu ar trebui să ştim cum votează parlamentarii. Noi pornim de la un număr de voturi care au ajutat guvernul Veştea în Parlament.

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Dacă UDMR-ul ar veni alături, nu ar fi niciun fel de problemă să trecem guvernul prin Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături şi este pe partea dreaptă, noi am anunţat că nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte", a adăugat reprezentanta PSD.