Românii muncesc mai mult pentru stat decât pentru ei. O arată calculele şi studiile: doar 4 luni mergem la serviciu pentru noi înşine, tot ce câştigăm în rest se duce pe taxe şi impozite. Aşa se face că 8 din 10 români consideră că statul îi taxează excesiv, potrivit unui studiu. În același timp, mulți spun că ar accepta povara fiscală dacă ar fi cu folos, servicii mai bune de exemplu. Grav este şi faptul că, în timp ce oamenii plătesc atât de mult, statului îi scapă printre degete aproape 30% din TVA și din impozitul pe profit.

Muncim ca să ne plătim taxele. Studiile arată că un angajat din România munceşte mai puţin de jumătate de an pentru el. Iar acestea sunt cazurile fericite.

Mai avem încă două luni de muncit pentru stat. Potrivit analiștilor, muncim aproximativ 8 luni pe an pentru a ne plăti taxele și impozitele. Și se simte. De la facturi și până la cumpărăturile de zi cu zi, mulți români simt că banii nu le mai ajung ca înainte. Aproape 40% spun că au trăit din economii în ultimul an și doar 11% consideră că taxele sunt juste.

"La o taxă atât de mare pe muncă, mai este omul încrezător că mai are de ce sta în această ţară? Să muncească pentru ţara asta?", spune o persoană.

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Suntem printre campionii Europei atunci când vine vorba despre impozitarea muncii. Şi, din păcate, nici măcar nu vedem unde se duc banii noştri.

Ce spun experţii

"Este normal ca 8 din 10 români să se simtă supraimpozitaţi pentru că cea mai mare parte a cetăţenilor îşi obţin veniturile din salarii, iar acolo sarcina fiscală este cea mai mare. E 41,5%. Măcar să vezi că începe o politică coerentă de investit în special în educaţie, în sănătate", explică Gabriel Biriş, consultant fiscal.

Un român cu salariul mediu plăteşte anual aproape 2.000 de euro pentru contribuția la sănătate. O sumă considerată mare de mulţi dintre noi, mai ales în raport cu serviciile primite.

"Sunt foarte multe taxe şi impozite raportat la salariile care sunt în România. Ori guvernanţii asta ar trebui să facă, să fie aplecaţi asupra oamenilor", spune o persoană.

Doar că statul nici măcar nu colectează eficient. România este pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de TVA neîncasat și tot pe primul loc la impozitul pe profit care NU se colectează.

"În momentul în care vedem că avem necolectate 30%, 9 miliarde de euro pe an din TVA, ne punem întrebarea de ce-i atât de mare TVA-ul. Pentru că nu colectăm decât 70%", menţionează Gabriel Biriş, consultant fiscal.

"Problema este că sistemul de stat din România este foarte greu de reformat", Adrian Benţa, analist fiscal.

Mulţi bani se pierd în continuare în economia neagră, iar asta înseamnă, în primul rând, neîncredere. Doar 6% dintre români spun că s-au făcut progrese reale în ultimii doi ani în acest sens, în timp ce aproape o treime cred că lucrurile se mișcă, dar mult prea încet.