Cupolă de foc peste România. Ce măsuri de urgență cere Ministerul Sănătății

Codul roșu de caniculă duce la solicitarea Ministerului Sănatăţii de a activa planurile de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme.

Solicitarea vine în contextul în care meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod roşu de caniculă, ce vizează, duminică şi luni, 16 judeţe, precum şi alerte de Cod galben şi portocaliu, valabile în trei sferturi din ţară, potrivit Agerpres.

Astfel, Ministerul Sănătăţii solicită:

Serviciile de ambulanţă - alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere;

Direcţiile de sănătate publică - verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare (stocuri de medicamente de urgenţă, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană).

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''Ascultaţi sfaturile medicilor şi evitaţi expunerea prelungită la soare, deshidratarea şi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie'', arată sursa citată.

Codul roşu de caniculă s-a extins

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o nouă avertizare Cod roșu de caniculă extremă, valabilă de luni dimineața până miercuri, în trei sferturi din țară, inclusiv în București.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.