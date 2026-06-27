Daniel Learciu, şeful OJFIR Constanţa, arestat preventiv în dosarul procurorilor constănțeni Niță și Ștefan

Dumitru Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, potrivit unei decizii pronunțate sâmbătă, 27 iunie 2026. În dosar mai sunt cercetați și procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan, acuzat de trafic de influență, și Teodor Niță, acuzat de instigare la abuz în serviciu, de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa.

Instanța a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și a dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă.

Gigi Ştefan, acuzat de trafic de influenţă în formă continuată

Măsura este valabilă în perioada 27 iunie - 26 iulie 2026, inclusiv. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

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Potrivit soluției instanței, Learciu Dumitru Daniel este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, fiind reținute patru acte materiale.

Numele lui Dumitru Daniel Learciu a apărut în dosarul de corupție care îi vizează pe procurorii constănțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță. În acest dosar, anchetatorii susțin că Learciu ar fi oferit bani și bunuri pentru rezolvarea unor situații în care era direct interesat.

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Learciu, director al OJFIR Constanța și fost consilier județean PSD, s-a autosuspendat din partid și a demisionat din funcția de consilier județean după apariția acuzațiilor.

Conform informațiilor apărute în dosar, anchetatorii vorbesc despre sume importante de bani care ar fi fost oferite în mai multe rânduri, în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026.

Cumpărarea de influență este infracțiunea care vizează promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unei persoane care are sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze sau să întârzie un act ce intră în atribuțiile sale.

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Pentru această infracțiune, Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Learciu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.