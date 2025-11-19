Magistratii nu vor sa plateasca impozit pe pensii daca rămân 70% din salariul net

Magistraţii resping ultima variantă propusă de Guvern potrivit căreia pensiile lor viitoare ar fi de 70% din salariul net. Vicepreşedintele CSM Claudiu Sandu afirmă că nu reflectă în realitate suma finală care ar intra în plată, întrucât această cotă ar rămâne impozabilă, fiind supusă contribuțiilor la sănătate și impozitului aplicat pensiilor care depășesc 3.000 de lei.

Vicepreşedintele CSM Claudiu Sandu a precizat că există "o problemă de constituţionalitate" şi cu actualul proiect, de care susţine că a auzit doar din mass-media, în condiţiile în care pe magistraţi nu i-a mai convocat nimeni la "nicio discuţie", pentru că CCR a arătat în practica ei constantă că pensia unui magistrat trebuie să fie "cât mai apropiată de ultimul venit în plată", astfel încât magistratul "să beneficieze pe perioada activităţii de securitatea veniturilor lui şi după momentul încheierii activităţii", "astfel încât să nu fie tentat în timpul profesiei să accepte şi alte oferte care se pot face", potrivit News.ro.

"Acei 70% din net propuşi de domnul prim-ministru sunt impozabili (CASS şi pensiile de peste 3.000 de lei impozitate) şi rămânem cu vreo 50% din net. Jumătate din venit nu prea circumscrie principiului de a fi cât mai aproape de ultimul venit în plată. Dacă ar fi 70% neimpozabili, ar fi în regulă", a explicat Claudiu Sandu.

Potrivit acestuia, impactul fiscal transformă propunerea Guvernului într-o reducere substanțială față de veniturile actuale ale magistraților aflați la final de carieră.

Magistrații au venit și cu o variantă alternativă: ca procentul de 70% din venitul net să fie neimpozabil, astfel încât suma rămasă efectiv în plată să reflecte cu adevărat nivelul menționat în proiect.

Reprezentanții sistemului judiciar susțin că doar în aceste condiții s-ar respecta principiul conform căruia indemnizația de pensionare trebuie să fie "cât mai apropiată de ultimul venit în plată", în acord cu specificul carierei și responsabilităților magistraților.

