Makavelli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu

Virgil Zidaru, alias Makavelli, și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidata AUR.
”Vreau să le transmit că nu e vorba despre dezbinare, ci de unitate. Pentru că toți suntem români consider că este nevoie să ne unim, când vine vorba de această chestie, ce se numește popor român. Atunci, îmi anunț retragerea din candidatură, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta, pentru ca tinerii din ziua de azi să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață mai diferită”, a spus Makavelli la Realitatea TV.
Liderul AUR îl felicită pentru decizie
George Simion, liderul AUR, a scris pe Facebook că îl felicită pe Makavelli pentru decizia sa.
"Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!", a scrie Simion.
