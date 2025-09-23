Mihai Fifor, despre Diana Buzoianu: "România are nevoie de soluții, nu de miniștri ai ONG-urilor radicale"

Cu o zi înaintea votului pe moțiunea simplă din Camera Deputaților, deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că sacrifică interesul național pentru a proteja interesele unor ONG-uri radicale de mediu.

Deputatul Mihai Fifor (PSD) declară, marți, despre ministrul Diana Buzoianu (USR) că, în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune, să protejeze interese înguste și să sacrifice interesul național, transmite agenţia News.ro.

El mai afirmă că România are nevoie de soluții, nu de miniștri ai ONG-urilor radicale, nu de politicieni disperați să-și apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru țară. Atacul lui Fifor vine cu o zi înainte de votul din Camera Deputaților pe moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR.

"Câtă disperare pe USR să-și păstreze ministra! O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România", scrie Mihai Fifor pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

Proiecte blocate și acuzații dure înaintea moțiunii

Deputatul PSD arată că Hidrocentrala de la Pașcani, începută acum 40 de ani, finalizată în proporție de peste 75%, așteaptă doar semnătura ministrei USR al Mediului, o semnătură care ar însemna energie ieftină și curată pentru români, protecție împotriva inundațiilor în Moldova și apă pentru comunități și agricultură.

"Și totuși, blocaj. De ce? Oare pentru că, în spatele ministrei USR, stau o serie de ONG-uri radicale de mediu, care de ani de zile fac tot posibilul să întârzie sau chiar să blocheze investiții majore în infrastructura energetică. ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese și din "activism" dar care nu răspund niciodată în fața cetățenilor pentru facturile mai mari și pentru pierderile de dezvoltare ale României. În loc să fie ministru al Mediului pentru România, doamna preferă să fie avocatul acestor grupuri de presiune. Să protejeze interese înguste și să sacrifice interesul național", spune Mihai Fifor.

El adaugă că, atunci când este întrebată de Parlament sau criticată public, reacția e mereu aceeași: atacuri sterile, vorbe despre "marketing politic" și "show pe TikTok".

"Realitatea e simplă: România pierde timp și bani, românii plătesc mai mult, iar proiecte vitale zac în sertare pentru că ministra USR pare să răspundă mai degrabă la agende obscure decât la nevoile țării. România are nevoie de soluții, nu de miniștri ai ONG-urilor radicale. Nu de politicieni disperați să-și apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru țară", mai acuză Fifor în postare.

Nu este primul social-democrat care o atacă pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului din partea USR. Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, luni, despre ministrul Mediului, că, prin faptul că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale, arată că este rău intenționată și, din punctul lui de vedere, nu mai poate continua în funcția de ministru.

El a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei la moțiunea simplă de miercuri, din plenul Camerei Deputaților.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la dezbaterea moțiunii simple, că este un text plin de manipulări și fake news-uri, o moțiune care cere Parlamentului și Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut, iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere, fără să se mai respecte legi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰