Ministrul Agriculturii vorbeşte despre inflaţie de 15%: "Dacă se întâmplă, cineva va trebui să răspundă"

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, el adăugând că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă.

Ministrul Agriculturii a fost întrebat cu cât s-ar scumpi alimentele de bază, în cazul în care plafonarea adaosului commercial ar fi eliminată.

"Eu pot să vă dau nişte date. Încă din anul 2023, de când am preluat portofoliul Ministerului Agriculturii, am venit cu acest mecanism de plafonare a adaosului. Ştim cu toţii şi avem datele, sunt publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în decembrie 2022, inflaţia era undeva la 15,5%. În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar şi plafonarea la energie, inflaţia a ajuns undeva la 6,5%. În anul 2024, acest mecanism a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm, în momentul de faţă, cât este inflaţia şi eu vă spun sincer şi am spus-o şi o repet încă o dată, că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici, că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri", a precizat Barbu, conform news.ro.

El a menţionat că sunt mai mulţi factori care duc la creşterea preţului la raft, pe de o parte, energia consumată de către procesatori, eliminarea plafonării adaosului comercial, pentru că până în anul 2023 aveam adaos comercial practicat şi de 100% pe anumite produse agroalimentare.

Articolul continuă după reclamă

"Avem datele Consiliului Concurenţei, care ne arată faptul clar că de când a fost introdus acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial, preţurile au scăzut cu procente între 7 şi 33%", a mai spus Barbu.

Întrebat ce va face Partidul Social-Democrat dacă nu va exista consens în coaliţie, ministrul Agriculturii a arătat că, din ce ştie, miercuri este o coaliţie de guvernare şi vor fi puse la dispoziţie de către preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, în coaliţie, toate datele, tot impactul pe care l-a avut această măsură privind plafonarea adaosului comercial.

"Eu sunt sigur că, dacă nu va fi aprobată în coaliţia de guvernare, colegii mei senatori, pentru că ordonanţa este în Senat, vor depune un amendament de prelungire a adaosului comercial. Şi vom merge cu acest proiect de normativ în Parlamentul României", a mai spus Florin Barbu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰