Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că două blocuri din Pitești ar fi fost ridicate ilegal la doar 100 de metri de un important depozit de muniție, deși legislația prevedea o distanță minimă de 200 de metri. Potrivit acestuia, 18 angajați ai Ministerului Apărării implicați în acest caz sunt anchetați de procurorii DNA, relatează News.ro.

Blocuri construite ilegal lângă un depozit de muniţie la Piteşti. 18 angajați ai MApN, cercetați de DNA - Profimedia

"Avem cazul avizării şi observ că este o obişnuinţă, după ce s-a întâmplat la Craiova, avizarea ilegală a unei construcţii civile lângă un depozit mare de muniţie din municipiul Piteşti. Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite, în aprecierea noastră, ilegal, la o distanţă de 100 de metri, când legea impunea o distanţă de 200 de metri, lângă depozitul de muniţie de la unitatea militară din Piteşti", a declarat Radu Miruţă, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că în luna aprilie 2019 s-a cerut aviz de la Ministerului Apărării, iar acesta a fost negativ. Radu Miruţă a adăugat că avizul a fost dat la a treia solicitare.

"Două luni mai târziu, la o a treia solicitare identică, cu nerespectarea legii, s-a dat aviz pozitiv. Acela a fost momentul în care s-a ridicat bariera pentru a se demara aceste construcţii. Aici, suplimentar, este o conştientizare şi din partea primăriei despre ilegalitate, pentru că am găsit un acord semnat la Piteşti între Ministerul Apărării şi Primăria Piteşti cu privire la o limită de 200 de metri distanţă faţă de depozitul de muniţie. Primăria semnase acest acord, exista acel acord şi, cu toate că el exista în primărie şi exista conştientizare despre el, s-a făcut că nu se mai cunoaşte şi s-a dat aviz de a se construi aceste blocuri", a mai declarat ministrul interimar al Apărării.

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Miruţă a afirmat că acest caz a ajuns în atenţia DNA.

"Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi. Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA, oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii. Suplimentar, am cerut şefului Statului Major al Apărării o analiză şi un parcurs pentru a vedea cum şi pe ce cheltuială se mută acel depozit de acolo, dacă asta va fi decizia", a mai afirmat Radu Miruţă.

El a precizat că în legătură cu această situaţie urmează să fie notificate Primăria Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.