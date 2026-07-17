Traficul aerian civil ar putea trece de la ROMATSA la MApN. Miruţă: "Analizăm acest scenariu"

Ministrul interimar de la Transporturi, Radu Miruţă, a afirmat că a fost discutată varianta de preluare a activităţii de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării, în condiţiile în care Pfizer a solicitat şi a obţinut în instanţă blocarea tarifelor încasate de ROMATSA prin intermediul Eurocontrol. Miruţă a menţionat că revendicarea acestei sume de bani a fost contestată de ROMATSA, dar la depunerea contestaţiei nu se suspendă şi executarea.

Radu Miruţă a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, care sunt soluţiile legate de Romatsa pentru ca spaţiul aerian să nu fie închis. "Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuţie este cea care a apărut acum o săptămână, şi anume cu oprirea sumelor de bani, că şi aici e o confuzie. Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, e semnificativă", a afirmat Miruţă.

Avioanele civile ar putea fi dirijate de Armată

El a precizat că este analizată preluarea dirijării spaţiului aerian la Ministerul Apărării. "Aici nu este ceva ce este vina Romatsa. Dacă pentru prima e chestiune în justiţie şi dacă i-au nedreptăţit pe acei candidaţi sau nu, va decide justiţia. Şi ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor şi dacă luăm la Ministerul Apărării o problemă, că nu mai vin banii de la Eurocontrol. Acolo este o chestiune care se desfăşoară sub coordonarea Ministerului de Finanţe, care este reprezentantul statului român în disputa respectivă. Suma de bani, revendicarea sumei de bani a fost contestată de cei de la Romatsa, însă contestaţia executării nu este cu decizie de la depunerea contestaţiei de suspendare a executării", a transmis Miruţă.

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Întrebat de unde ar putea veni banii pentru ROMATSA, Radu Miruţă a răspuns: "Discuţia începută este prin conştientizarea că nu se poate fără dirijarea spaţiului aerian. Asta trebuie să acceptăm cu toţii. Dacă acceptăm cu toţii, totuşi România nu este o ţară care e închisă şi care nu poate să îşi mai mute din stânga în dreapta pentru astfel de priorităţi. Problema în distribuţia banilor în Guvernul României este ordinea priorităţilor. Această situaţie este în topul priorităţilor".

O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Pe 30 iunie 2026, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) R.A. a fost notificată de către Eurocontrol (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie - executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.