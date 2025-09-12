Ministrul Mediului anunţă demiterea directorului Apele Române: "Reforma este esenţială"

Diana Buzoianu a anunțat vineri demiterea directorului Apele Române, Sorin Lucaci, invocând nevoia urgentă de reformă și transparență. Instituția a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, afectând proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor.

"Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi (vineri - n.r.) decizia de a-l demite pe directorul Administrației Naționale <Apele Române>, Sorin Lucaci", anunță Diana Buzoianu, conform Mediafax.

Ea amintește că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, "bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor".

"Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană. Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituția să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare", încheie Buzoianu.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰