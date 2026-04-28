George Simion a refuzat să spună clar dacă și-a schimbat opinia despre PSD, partid pe care îl critica constant în trecut. Întrebat direct dacă social-democrații mai sunt "corupți", după ce au depus moţiunea de cenzură la comun cu Alianţa pentru Unirea Românilor, Simion a evitat un răspuns și a încercat să schimbe subiectul.

Întrebat dacă PSD mai este "partidul corupt" despre care vorbea frecvent în Parlament și în conferințele de presă, George Simion a evitat să ofere un răspuns clar.

Marius Gîrlaşiu, reporter Observator: Domnule Simion, cât se poate de sincer, cât de naivi îi considerați pe alegătorii AUR? PSD mai este un partid corupt, așa cum spuneați zi de zi în Parlament la toate conferințele de presă? E o întrebare simplă. Este sau nu PSD un partid corupt care a distrus România în ultimii 35 de ani ca parte a sistemului? Asta aţi spus dumneavoastră zi de zi la fiecare conferință de presă. Cât se poate de simplu, mai este sau nu PSD partidul corupt cu care AUR se luptă?

George Simion: Am răspuns la această întrebare, mulțumesc.

Insistențe fără rezultat

Întrebarea a fost reluată, însă liderul AUR a continuat să evite un răspuns direct.

Marius Gîrlaşiu, reporter Observator: Cât de naivi îi considerați pe alegătorii AUR, domnule Simion? Vă bateți joc de români și de alegătorii AUR atunci când îi mințiți public?

George Simion: Dacă dumneavoastră vă luați în serios datoria, lăsați-l și pe colegul să facă declarația.

Momentul evaziv al liderului AUR a fost tranşat de ceilalţi jurnalişti care au afirmat că "mai avem timp", iar Simion a fost încurajat de cei prezenţi să ofere, totuşi, un răspuns,

La întrebarea "mai este PSD un partid corupt?", Simion a răspuns scurt: "Am înțeles, mulțumesc."

Subiectul, schimbat spre moțiunea de cenzură

În locul unei poziții clare despre PSD, liderul AUR a ales să redirecționeze discuția către acțiunile partidului său.

"Noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor, am inițiat o moțiune de cenzură, dacă mai aveți întrebări legate de moțiunea de cenzură", a subliniat George Simion, după momentul tensionat de la conferinţă.

