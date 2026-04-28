Prima demisie din PSD după anunţul moţiunii. Senatoarea Victoria Stoiciu: Nu voi gira normalizarea fascismului

Prima fisură în Partidul Social Democrat după anunțul susținerii moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid, invocând dezacordul profund față de direcția politică adoptată.

de Nicu Tatu

la 28.04.2026 , 11:46
Într-o postare publicată pe Facebook, Victoria Stoiciu a explicat că decizia vine după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR împotriva Guvernului Bolojan, moment pe care îl consideră o ruptură ireversibilă între propriile convingeri și linia partidului.

"Este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului', a transmis Stoiciu.

Fosta social-democrată a făcut apel la lecțiile istoriei, avertizând asupra pericolului compromisurilor politice în fața extremismului. Ea a subliniat că nu poate susține un proiect politic care, în opinia sa, sacrifică valorile democratice fundamentale pentru interese de moment.

"Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete. Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece", a spus senatoarea.

Senatorul Felix Stroe a anunțat şi el că nu va participa nici la dezbaterea și nici la votul asupra moțiunii de cenzură, invocând motive medicale.

