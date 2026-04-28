Femeia de 45 de ani care a intrat în moarte cerebrală în timpul unei intervenţii estetice, într-un cabinet din Capitală, a murit după 10 zile de comă. Familia acuză medicul care ar fi realizat intervenţia de întinerire a chipului că nu i-ar fi făcut analize înainte şi ar fi operat-o în condiţii precare, într-un salon de la subsolul unui bloc. Plângeri similare apar acum şi din partea altor cliente, care susţin că au fost mutilate, la rândul lor, de acest estetician. Unul cunoscut în mediul online, unde se promovează cu fotografii alături de celebrităţi, dar şi cu preţuri mult mai mici faţă de alte saloane. Colegiul Medicilor s-a autosesizat, iar Ministerul Sănătăţii a cerut verificări urgente.

"De ce să veniţi la mine? Acum să mă laud şi eu un pic, am totuşi o experiență. O experienţă destul de bună şi multe, multe doamne mulţumite", se lăuda în trecut doctorul vinovat.

Aşa se promova pe internet medicul estetician la care a ajuns şi Valentina. Femeia de 45 de ani a venit din Râmnicu Vâlcea la cabinetul lui din București, pentru o intervenţie estetică: un lifting facial - o procedură pentru întinerirea feţei şi a gâtului, prin îndepărtarea excesului de piele. O operaţie banală, după cum a numit-o chiar medicul. Pe masa de operaţie însă, lucrurile au luat o întorsătură gravă.

Promisiuni online și o intervenție considerată "banală"

"M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce: "domnule Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat". Vă dați seama că am rămas fără grai", a povestit Sorin Dumitru, soţul pacientei decedate.

Femeia a fost transportată de urgenţă la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost iniţial stabilizată, dar starea ei s-a înrăutăţit în scurt timp. Medicii au descoperit o sângerare în cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge. Au urmat 7 zile de chin pentru familia din Vâlcea, cu un alt transfer, de această dată la Institutul de Boli Neurovasculare. În ciuda eforturilor, Valentina a intrat în comă şi murit o săptămână mai târziu.

Medicii au intervenit, dar evoluția a fost nefavorabilă

"Într-o luni am efectuat intervenția chirurgicală de clipare a acestui anevrism, lucrurile au decurs bine, pacienta postoperator în ziua respectivă s-a trezit, a vorbit, a fost conștientă, la fel și marți dimineață, însă din decursul după-amiezii zilei de marți, evoluţia ei a fost din ce în ce mai proastă. În ciuda intervenției noastre, a doua zi evoluţia dânsei a fost și mai proastă", a declarat Mugurel Rădoi, medic primar neurochirurgie vasculară.

Familia crede că procedura realizată de medicul Marian Simion are legătură cu moartea femeii. Soţul Valentinei susţine că acesta nu ar fi cerut un set de analize medicale înainte de intervenţie. Şi acuză şi condiţiile precare în care a avut loc procedura.

"Era ca un cabinet normal, cum ar veni la dentist, un scaunel", a spus soţul pacientei.

Medicul se apără

Medicul estetician spune însă că nu are ce să-şi reproşeze.

Marian Simion, medicul estetician acuzat de malpraxis: Totul a fost informat, totul a fost în regulă, daţi-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff… în zona aceea.

Reporter: Colegii dumneavoastră de ce nu au cerut o analiză în prealabil?

Marian Simion: La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie.

Între timp, paginile online pe care doctorul se promova au fost invadate de cliente nemulţumite. Multe dintre ele subliniază calitatea proastă a intervențiilor, altele se îndoiesc de preţuri prea mici pentru servicii care pot costa dublu în alte clinici. Preţul unui lifting facial, de exemplu, porneşte, în general, de la 4.000 de euro. La cabinetul doctorului, costă aproape jumătate - între 2.500 şi 2.800 de euro.

Reclamații din partea altor paciente și prețuri suspect de mici

"Mi-a strâmbat mameloanele, am sânii plaţi, lunguieţi, lăsaţi, am pielea lăsată, am niște cicatrici îngrozitoare. Îmi spune la telefon: dacă vrei să te repar, punem bani jumate, jumate, tu plăteşti implantul şi eu o să plătesc sala de operaţie. Da, dar te pun să semnezi că orice s-ar întâmpla cu tine eu nu răspund", a explicat Cristina Bordeianu, o fostă pacientă a esteticianului.

"Pur şi simplu m-a strâmbat. Ba mai mult de atât, au trecut 2 ani şi jumătate şi de aici încă îmi supurează", a adăugat o altă femeie.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale. Colegiul Medicilor s-a autosesizat cu privire la acest caz, la fel şi Ministerul Sănătăţii, care a cerut Inspecţiei Sanitare o verificare urgentă la cabinetul medical în care a avut loc intervenţia.

Ana Grigore

