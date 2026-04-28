Reuters: Cel mai mare partid din România se aliază cu extrema dreaptă pentru a răsturna guvernul pro-european

Cel mai mare partid din Parlamentul României, Partidul Social Democrat, se va alătura partidului de opoziție de extremă dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor, într-o încercare de a răsturna guvernul de coaliție pro-european pe care l-a părăsit la începutul acestei luni, a anunțat luni partidul, punând în pericol finanțarea UE a țării, relatează Reuters .

Miniștrii de stânga ai social-democraților au demisionat săptămâna trecută din coaliția condusă de premierul liberal Ilie Bolojan, privând-o de o majoritate parlamentară și punând în pericol accesul țării la fondurile UE, ratingurile suverane și randamentele datoriilor.

Bolojan, cu o mentalitate reformistă, a refuzat să demisioneze, susținând că guvernul are reforme vitale de implementat pentru a accesa fonduri de redresare și reziliență în urma pandemiei, în valoare de peste 10 miliarde de euro, înainte de termenul limită din august al Uniunii Europene.

În urma alegerilor generale din decembrie 2024, un guvern de largă coaliție s-a format acum 10 luni, cu scopul de a limita câștigurile unui grup de partide de extremă dreapta.

Însă Bolojan și stânga s-au ciocnit în repetate rânduri din cauza reducerilor bugetare care vizează reducerea deficitului de la peste 9% din producția economică în 2024, cel mai ridicat nivel din UE, la 6,2% în acest an.

Social-democrații au declarat în repetate rânduri că sunt dispuși să se reîntoarcă în același grup pro-european, dar fără Bolojan în fruntea acestuia. Partidul său liberal i-a ținut însă până acum, spunând că social-democrații au încălcat acordurile de colaborare semnate acum 10 luni și excluzând aderarea la o altă coaliție cu aceștia.

O majoritate parlamentară pro-europeană nu poate fi obținută fără social-democrați, care anterior excluseseră formarea unei coaliții cu Alianța pentru Unirea Românilor, al doilea grup ca mărime din Parlament, care conduce în prezent toate sondajele de opinie cu aproximativ 35%.

Cele două partide controlează aproximativ 220 din cele 464 de locuri ale Parlamentului, iar pentru a răsturna guvernul ar avea nevoie de 233 de voturi, pe care le-ar putea aduna împreună cu grupări mai mici de extremă dreapta. Bolojan va încerca, de asemenea, să-și consolideze sprijinul.

România, care nu a organizat niciodată alegeri anticipate, nu va organiza în prezent alegeri generale până în 2028.

Fostul viceprim-ministru Marian Neacșu, din partea social-democraților, și-a redus pariurile luni, când a fost întrebat dacă este posibilă o coaliție de guvernare cu AUR, spunând doar: "Fiecare călătorie începe cu primul pas".

Liderul AUR, George Simion, a declarat că moțiunea de demitere a cabinetului lui Bolojan va fi depusă imediat ce 233 de parlamentari o vor semna, adăugând că un vot ar putea avea loc pe 5 mai. El a spus că partidul său este deschis discuțiilor cu toți ceilalți odată ce guvernul va fi răsturnat.

