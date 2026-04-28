PSD şi AUR mai fac un pas împreună ca să dea jos Guvernul. Au depus în Parlament moţiunea de cenzură în care acuză executivul de subminare a economiei naţionale. Actul a fost semnat de 250 de parlamentari care, dacă rămân pe poziţii până săptămâna viitoare, pot dărâma cabinetul Bolojan. Votul decisiv este programat pe 5 mai. În ciuda demersului, Sorin Grindeanu şi George Simion susţin în continuare că nu vor să guverneze împreună.

Moţiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari PSD, AUR, PACE şi neafiliaţi. Iniţiatorii acuză Guvernul Bolojan de "subminare a economiei naţionale" şi "de vânzare frauduloasă a averii statului".

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. (...) Dacă asta nu este subminare a economiei naţionale, atunci ce este?"

PSD şi AUR spun că nu pregătesc o nouă coaliţie de guvernare

Liderii PSD şi AUR susţin că nu pregătesc împreună o nouă coaliţie de guvernare.

"M-aş hazarda spunând că AUR va face coaliţie cu cineva sau cu altcineva. [...] Viitoare coaliţii de guvernare se vor discuta după ce domnul Ilie Bolojan nu o să mai fie premier", spunea preşedintele AUR, George Simion.

"Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu? Îmi daţi o veste bună?", a întrebat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

George Simion spunea în trecut că nu vrea să fie un "idiot util"

Liderul AUR a promis în urmă cu doi ani că-şi va da demisia din toate funcţiile publice dacă partidul său va face o alianţă cu social-democraţii. În urmă cu o săptămână avea aceeaşi opinie.

"Să sărim, aşa, când vrea PSD-ul, nu e în caracterul meu. [...] Nu vreau să fiu idiot util", a mai spus preşedintele AUR, George Simion.

Astăzi, liderul AUR are alt discurs.

George Simion: Niciodată să nu spunem niciodată, prima oară trebuie să trecem moţiunea de cenzură.

Reporter: A fost marketing politic? V-aţi înşelat alegătorii?

George Simion: Prin depunerea acestei moţiuni, încearcă unii şi alţii să acrediteze că, iată, s-au pupat mirii. Asta este propaganda lor.

Preşedintele nu vrea să desemneze un premier din partea alianţei PSD-AUR

Şeful statului a anunţat deja că nu vrea să desemneze un premier din partea unei alianţe PSD-AUR.

"În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune 'vrem un Guvern minoritar cu susţinerea AUR', eu NU voi fi de acord cu asta", a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

Colaborarea AUR-PSD a determinat şi prima demisie din rândul social-democraţilor: senatoarea Victoria Stoiciu.

"Nu pot şi nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roşie peste care nu se poate trece", şi-a explicat decizia Victoria Stoiciu.

PNL şi USR nu vor mai guverna cu PSD

De cealaltă parte, PNL şi USR au anunţat că NU vor mai guverna cu PSD.

"Cine dărâmă un Guvern trebuie să vină şi cu ceva în loc. Adică să vină şi cu soluţia. Nu e suficient să generezi o criză politică, economică şi să atragi toate riscurile asupra României", spunea preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Cum ar putea fi demis Guvernul Bolojan

Guvernul Bolojan va fi demis doar dacă moţiunea de cenzură va fi votată de cel puţin 233 de parlamentari.

"Partidul Social Democrat a decis să iasă din Guvernul României, pentru că nu au acceptat să integreze nicio măsură propusă de ei", a declarat lidera grupului socialist din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez.

Moţiunea va fi citită în plen mâine, iar votul final se va da peste fix o săptămână.

