Moșteanu: România va avea în curând un nou sistem antiaerian care va spori protecția împotriva dronelor

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat miercuri că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, sporind semnificativ protecția spațiului aerian românesc și capacitatea de răspuns la provocările generate de drone. Declarația vine după întâlnirea cu generalul american Christopher Donahue, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, și în contextul incidentului unei drone detectate în zona Tulcea-Galați, care a căzut ulterior în județul Vaslui, fără a avea încărcătură explozivă.

Ionuţ Moşteanu a arătat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că în această perioadă "cu multe provocări din partea Rusiei", relaţia cu aliaţii este mai importantă decât oricând, iar siguranţa României este mai puternică datorită parteneriatului cu Statele Unite, transmite News.ro.

"Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. O capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc şi răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă. Este anunţul de ieri (marți- n.r.), după întâlnirea cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat şi al Forţelor Terestre Americane în Europa şi Africa, pe care am avut-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. De asemenea, am confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic şi de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noştri", a transmis Moşteanu.

El le-a mulţumit aliaţilor americani pentru "prezenţa constantă, pentru colaborarea excelentă şi pentru solidaritatea demonstrată zi de zi", dar şi militarilor care, de Ziua Recunoştinţei, sunt "departe de familie, dar aproape de România - prin misiunea lor comună pentru pace şi securitate".

O dronă apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, declara ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. El adăuga că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă. Prefectul Eduard Popica afirma că bucăţile din drona prăbuşită în judeţul Vaslui se află în grădina unui localnic din Puieşti, care a anunţat autorităţile locale, după ce a auzit un ”vuiet”, apoi o lovitură puternică în spatele casei sale. Potrivit sursei citate, drona are dimensiunea de 1,5 - 2 metri.

