Drona căzută în Vaslui ar fi o momeală şi a fost lansată din Crimeea. Traseul dronelor şi rachetelor ruseşti

O dronă rusească, fără încărcătură explozivă, a survolat marţi timp de mai multe ore spațiul aerian al României și s-a prăbușit în județul Vaslui, în zona localităţii Puieşti. Populația din Tulcea, Galați și Vrancea a fost avertizată prin mesaje RO-ALERT. Drona fataa fost lansată, cel mai probabil, din vestul peninsulei Crimeea, potrivit unei hărți publicate de ucraineni.

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2025, Ucraina a fost ținta unui atac aerian masiv. Rușii au lansat 464 de drone de atac de tip Shahed și Gerbera (acestea din urmă fiind drone kamikaze de tip momeală, fără încărcătură explozivă), precum și 22 de rachete de diferite tipuri: Kinjal, Iskander și Kalibr.

Conform unei hărți publicate de canalul ucrainean de Telegram @mon1tor_ua, care postează în mod regulat traiectorii detaliate ale dronelor și rachetelor rusești în urma atacurilor, majoritatea dronelor lansate spre sudul Ucrainei (ilustrate cu galben) au avut ca punct de plecare peninsula Crimeea. Potrivit aceleiași hărți, cel puțin o dronă a ajuns pe teritoriul României, iar alte trei au pătruns în Republica Moldova (Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat oficial că șase drone au intrat în spațiul aerian al țării).

De unde au lansat ruşii dronele şi rachetele care au lovit Ucraina

Potrivit hărţii, care are un caracter estimativ, drona care a intrat în România, în premieră pe timp de zi, ar fi fost lansată din vestul Crimeei, din apropierea oraşului Saki, unde se află o bază aeriană importantă, şi ar fi avut ca ţintă porturile dunărene ale Ucrainei, din zona Izmail sau Chilia. Din Ucraina a traversat Republica Moldova şi a ajuns în România.

Harta indică o ofensivă aeriană amplă și coordonată, cu puncte de lansare multiple din Rusia, Crimeea, dar şi din estul ocupat al Ucrainei.Ținta principală a fost Kievul, vizat simultan de drone Shahed, rachete de croazieră (marcate cu albastru) și rachete balistice (cu roșu și mov). Alte orașe lovite au fost Odesa, Harkov, Cernihiv, Sumî, Mikolaiv și Kropivnîțki.

Jumătate din cele 460 de drone erau momeli

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că cele 464 de drone Geran sau Shahed şi Gerbera au fost lansate de ruși din următoarele regiuni: Șatalovo, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Gvardiiske (estul peninsulei Crimeea). Aproximativ 250 dintre acestea au fost drone Shahed, restul fiind drone-momeală, fără încărcătură explozivă.

Patru rachete hipersonice Kinjal au fost lansate din regiunea rusă Riazan, șapte rachete de croazieră Iskander-K din regiunea rusă Kursk, opt rachete de croazieră Kalibr au fost lansate din Marea Neagră, iar trei rachete balistice Iskander-M au fost lansate din regiunea rusă Briansk.

