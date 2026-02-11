Serviciile de informaţii din Estonia apreciază că Rusia nu va ataca NATO în 2026

Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbeşte să-şi reconstruiască forţele pe măsură ce Europa îşi intensifică reînarmarea, afirmă serviciul de informaţii externe al Estoniei în raportul său anual prezentat marţi.

Producţia de muniţie se extinde atât de rapid în Rusia, încât aceasta va putea să stocheze provizii pentru războaie viitoare, continuând în acelaşi timp să lupte în Ucraina, afirmă serviciul de informaţii externe al Estoniei.

"(Europa) trebuie să investească în apărare şi securitate internă, astfel încât, în viitor, Rusia să ajungă la concluzia că nu are nicio şansă împotriva ţărilor NATO", a explicat şeful serviciului, Kaupo Rosin, relatează Reuters.

"Vedem că liderii ruşi sunt foarte preocupaţi de reînarmarea europeană, ei considerând că Europa ar putea fi capabilă să întreprindă acţiuni militare independente împotriva Rusiei în doi-trei ani", a spus Rosin. Obiectivul Rusiei este acum să "întârzie şi să împiedice" acest lucru, a adăugat el.

Orice atac rus asupra Estoniei ar implica drone "pe uscat, în aer şi pe mare, simultan pe întreg teritoriul Estoniei", a arătat Rosin.

Kremlinul continuă să considere SUA ca principalul său adversar global, în timp ce se preface că este dispus să coopereze pentru a asigura eliminarea sancţiunilor americane, avertizează raportul serviciilor secrete estoniene.

"Această schimbare a rezultat din ambiţia Kremlinului de a exploata noua administraţie americană pentru a restabili relaţiile bilaterale şi a urmări o soluţie care să oficializeze înfrângerea Ucrainei", a afirmat acesta.

"În ciuda acestui dezgheţ iluzoriu, obiectivele Rusiei rămân neschimbate: urmăreşte să marginalizeze Statele Unite şi NATO şi să remodeleze arhitectura de securitate a Europei în conformitate cu viziunea Moscovei", adăugă documentul, citat de Reuters.

Raportul menţionează, pe de altă parte, că China vede în Rusia un aliat util pentru marginalizarea Occidentului şi o sursă de energie în cazul în care un conflict cu Taiwanul ar duce la sancţiuni sau la un blocaj maritim. Cele două ţări colaborează în domeniul cercetării tehnologice militare.

"Orice concesii făcute Rusiei ar alimenta, de fapt, şi ambiţiile globale ale Chinei", se arată în raport.

