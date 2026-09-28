Mureşan: Grindeanu să spună ce a discutat cu ambasadoarea SUA şi în ce scop. Chestiunea e extrem de serioasă

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a transmis luni referitor la informaţiile potrivit cărora SUA ar fi fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, trebuie să spună ce s-a discutat la întâlnirea din martie cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.

''Nu ştiu dacă au complotat, dar am văzut şi eu acel film cu domnul Grindeanu şi câţiva colegi de-ai săi de partid cu doamna ambasador şi cred că e util pentru fiecare ascultător de-al nostru să vadă acel film, fiindcă nu aşa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internaţional. Într-adevăr, are ceva aer de complot şi e evident că domnul Grindeanu şi colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat şi ce scopuri au urmărit la acele întâlniri şi dacă vin şi ne vor spune că au luat doar prânzul între două avioane private e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internaţională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulţi formatori de opinie internaţionali care discută subiectul şi mă tem că e doar la început. Ca atare, avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanţilor statului român, care au fost implicaţi în astfel de discuţii'', a declarat Siegfried Mureşan, la Digi FM.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins duminică acuzaţiile privind existenţa unei înţelegeri între politicieni români şi Statele Unite pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcţia de prim-ministru şi a susţinut că acesta a fost demis ca urmare a modului în care a guvernat.

"Tentativa de manipulare legată de o aşa-zisă conspiraţie împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspiraţiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici ruşii, nici illuminati şi nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost şi a dus România în gard", a scris Grindeanu, pe Facebook.

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El a menţionat că susţine Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite, pe care le consideră "cel mai important" aliat al ţării în NATO, dar şi apartenenţa la Uniunea Europeană.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunţat că le-a făcut plângere penală pentru trădare social-democraţilor Sorin Grindeanu şi Bogdan Ivan, dar şi liderului AUR, George Simion.

''Le-am făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion şi Ivan. Să fie cercetaţi pentru că au negociat cu o putere străină aservirea şi subminarea economică a României. Povestea asta nu poate rămâne aşa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf şi preşedinţi de partide vând suveranitatea şi securitatea economică a României, chiar suntem în faţa unui act de trădare pedepsit de legea penală'', a scris el sâmbătă seara pe Facebook.