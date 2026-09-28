După momente solemne la Grota Aparițiilor în prima sa seară la Lourdes, Papa Leon al XIV-lea își continuă parcursul istoric în Franța. Iar seara s-a încheiat într-o atmosferă cu totul aparte. Înaltul prelat a rostit Rozariul și a pornit într-o procesiune impresionantă cu torțe, alături de o mulțime imensă de credincioși.

Papa Leon a condus o procesiune la lumina lumânărilor, pornind de la Grota Aparițiilor spre esplanada altarului de la Lourdes, în faţa a 50.000 de oameni. Mai mult, Suveranul Pontif a rostit Rozariul în mai multe limbi.

Pe timpul zilei, Papa Leon a purtat discuţii şi cu victimele abuzurilor din Biserica Catolică Franceză.

"Am trecut printr-un moment foarte greu din punct de vedere emoțional", a spus Jerome Guillement, supravieţuitor abuz.

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"Olivier vorbea despre tenacitatea Papei, că nu va renunța, dar nici noi nu o facem, nu vom renunța și suntem tenace", a spus şi Veronique Garnier, supravieţuitoare abuz.

"M-a luat cu ambele brațe. Nu m-am gândit niciodată că era Papa cel care mă ținea", a spus Jean-Marie Delbos, supravieţuitor abuz.

"Am fost lăsați liberi să decidem cum să vorbim, cum să ne adresăm și despre ce subiecte am dori să-i povestim", a spus Olivier Mardi, supravieţuitor abuz.

Papa Leon a pășit în spatele zidurilor unei mănăstiri carmelite din Lourdes pentru o întâlnire privată cu călugărițele de clausură, o oprire mai liniștită într-un pelerinaj marcat de mulțimi uriașe, rugăciuni pentru bolnavi și o apărare reînnoită a demnității umane. Întâlnirea cu surorile carmelite a fost închisă publicului.

Papa Leon a oficiat şi o liturghie și s-a adresat mulțimilor întinse pe un câmp mare lângă faimosul altar catolic din Lourdes, Franța.

"Frați și surori, cei din Franța și din întreaga lume, ne vedem reuniți în această dimineață în casa mamei noastre. Văd fețele universale ale bisericii", a spus Papa Leon.

Vizita Papei în Franţa se va termina în Metz, unde va ţine Sfânta Liturghie la Catedrala din oraş. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi. Ultima oprire va fi la Centrul de Congrese Robert Schuman. Suveranul Pontif va susține un discurs axat pe pace, unitate și imigrație în fața a numeroși lideri europeni.