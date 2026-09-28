Criza profundă din sănătate se resimte drastic și în cabinetele școlare. Am ajuns în situația absurdă în care un singur medic trebuie să aibă grijă, simultan, de mii de copii. Iar exemplul de la Constanța este de-a dreptul strigător la cer: acolo, un singur medic are în grijă elevii din nouă unități de învățământ. Doctorii sunt nevoiți să facă o navetă nebună între școli în fiecare zi. Există o soluție clară, blocată însă în birocrație: scoaterea urgentă la concurs a posturilor vacante.

În Constanța sunt 77 de cabinete medicale școlare, însă doar 14 medici de medicină generală sau de familie. Așa se face că un singur doctor poate avea în grijă elevii din șapte, opt sau chiar nouă unități de învățământ.

"Noi am făcut demersuri către Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța să putem scoate la concurs, avem posturi vacante în organigramă. Conform legii, la o școală care are peste o mie de elevi este o normă un medic, dar la unitățile care au mai puțin de o mie de elevi este jumătate de normă și atunci, prin lege, un medic ajunge la mai multe unități", a declarat Ortanza Dancă, șefa Direcției Medico-Sociale DGAS Constanța.

În acest moment sunt zece posturi de medic vacante în rețeaua școlară din Constanța. Până când vor fi suficienți medici, în cabinetele școlare rămân asistentele.

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"Nu contează că suntem asistent, în momentul în care un copil are o problemă, primul ajutor se oferă. Au existat foarte multe cazuri în care am solicitat serviciul de ambulanță, am sunat la 112", a spus Ana Maria Manea, asistent medical.

Asistenta medicală face triajul epidemiologic, acordă primul ajutor și administrează tratamentele indicate. Medicul școlar consultă elevii și urmărește evoluția bolilor cronice, iar atunci când un copil prezintă o afecțiune care necesită investigații suplimentare, îl poate îndruma către o unitate sanitară.

Pentru părinți, prezența unui medic în școală rămâne esențială.

"Cred că este necesară, având în vedere că se pot întâmpla o grămadă de evenimente", a spus un părinte.

"E nevoie de un medic în fiecare școală. Așa cum este orarul școlii, și dimineața, și după-amiaza", a spus alt părinte.

Un caz tragic din luna mai a readus în atenție importanța unui medic în școli când un elev de 15 ani din Bacău s-a prăbușit în curtea școlii și a murit, tocmai pentru că în unitatea şcolară nu exista niciun medic.