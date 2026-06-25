Noile tendinţe în moda bărbaţilor, prezentate în Franţa. Care sunt culorile verii şi ce materiale se poartă

Val de defilări în Franţa. Casele de modă şi-au prezentat colecţiile dedicate domnilor pentru primăvara viitoare. Designerii le propun bărbaţilor haine lejere, dar accesorizate inedit. În tonuri de verde, albastru, ori bejuri luminoase. Din paleta nopţilor pariziene nu a lipsit nici elegantul negru, în siluete reinterpretate.

Conacul Nissim de Camondo, construit în jurul artei secolului al 18-lea, a fost podium pentru casa Dior. Designerul Jonathan Anderson a impresionat cu o combinaţie între două clase sociale diferite.

Cele mai noi tendinţe în modă

Smokinguri lejere, jachete din denim uzate, cămăşi brodate şi pantaloni negri eleganţi. Piesele au fost asortate cu broşe supradimensionate, voaluri şi poşete.

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Eleganţă şi la spectacolul pus în scenă de Saint Laurent. Prezentarea organizată în clădirea Bursei de Comerț din Paris a adus pe podium pantalonii cu talie înaltă, jachete cu umeri laţi, croieli îndrăzneţe, mulate pe corp. Accentul a fost pe negru, alb şi bej.

Madonna, regina muzicii pop, a atras toate privirile cu rochia ei roşie şi cu pantofii cu toc roz.

Casa de modă Ami Paris a ieşit în evidenţă prin piesele neconvenţionale. Designerul Alexandre Mattiussi a asortat pantalonii scurţi cu sacouri colorate şi trench-uri bej. Brandul a mizat şi pe hainele mate sau lucioase, care au energizat colecţia de primăvară-vară.

A fost show şi la prezentarea Louis Vuitton, unde podiumul s-a transformat într-o adevărată plajă, cu piese lejere, potrivite pentru o zi de relaxare.