Nicușor Dan îi așteaptă vineri pe liderii partidelor "cu concluziile". Ce spune despre Sorin Grindeanu

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seară, că așteaptă ca partidele să stabilească în ce condiții vor susține un guvern minoritar, fără a face parte din acesta. El a precizat că liderii de partide ar trebui să discute între ei și să îi prezinte vineri concluzia. “Sper să fie serioși”, a adăugat președintele.

"Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum ştiţi, o rundă de discuţii ieri, s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, şi acum partidele sunt în perioada în care şi-au asumat că vin cu condiţiile pentru a susţine, fără a face parte din guvern, a susţine guvernul minoritar", a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a adăugat că speră că partidele vor face ceea ce şi-au asumat: "Cam aici suntem şi sper să fie serioşi să închidem cât de curând".

"Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia", a explicat şeful statului.

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Ce spune despre Sorin Grindeanu

Întrebat dacă Sorin Grindeanu are o şansă pentru a fi desemnat premier, Nicuşor Dan a declarat: "Haideţi să vedem ce agreează partidele".

PSD a decis, în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier, a anunţat, miercuri, Sorin Grindeanu.

Tot miercuri, liderii PNL, USR şi UDMR s-au întâlnit pentru a discuta despre pactul pe care intenţionează să-l prezinte preşedintelui.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat hotărârea de a asuma un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR, el menţionând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni.