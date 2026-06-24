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Nicușor Dan îi așteaptă vineri pe liderii partidelor "cu concluziile". Ce spune despre Sorin Grindeanu

Nicușor Dan îi așteaptă vineri pe liderii partidelor "cu concluziile". Ce spune despre Sorin Grindeanu Președintele Nicușor Dan. 23 iunie 2026 - ProfiMedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 24.06.2026, 22:28 | Modificat la 24.06.2026, 22:29

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seară, că așteaptă ca partidele să stabilească în ce condiții vor susține un guvern minoritar, fără a face parte din acesta. El a precizat că liderii de partide ar trebui să discute între ei și să îi prezinte vineri concluzia. “Sper să fie serioși”, a adăugat președintele.

"Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum ştiţi, o rundă de discuţii ieri, s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, şi acum partidele sunt în perioada în care şi-au asumat că vin cu condiţiile pentru a susţine, fără a face parte din guvern, a susţine guvernul minoritar", a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a adăugat că speră că partidele vor face ceea ce şi-au asumat: "Cam aici suntem şi sper să fie serioşi să închidem cât de curând".

"Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia", a explicat şeful statului.

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Ce spune despre Sorin Grindeanu

Întrebat dacă Sorin Grindeanu are o şansă pentru a fi desemnat premier, Nicuşor Dan a declarat: "Haideţi să vedem ce agreează partidele".

PSD a decis, în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier, a anunţat, miercuri, Sorin Grindeanu.

Tot miercuri, liderii PNL, USR şi UDMR s-au întâlnit pentru a discuta despre pactul pe care intenţionează să-l prezinte preşedintelui.

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Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat hotărârea de a asuma un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR, el menţionând că România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni.

Redactia Observator
Redactia Observator
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