În era tehnologiei, până și amintirea celor dispăruți e digitală. Un cod QR montat pe monumentul funerar, scanat cu telefonul, deschide o pagină cu fotografii, filmări și momente din viața celui plecat. Serviciul, tot mai popular, este deja inclus în ofertele unor companii funerare.

Mulți antreprenori promovează un cod QR montat pe cruce. Printr-o simplă scanare se deschide o pagină memorială cu imagini și momente din viața celui comemorat.

"Plăcuța respectivă vine însoțită cu un adeziv special care se montează pe spate și se lipește undeva pe monumentul funerar. […] Din telefonul mobil sau pe un calculator încărcăm în acea pagină toate informațiile solicitate. Fotografii, momente importante, inclusiv locația mormântului", explică oamenii.

Se poate aprinde și o lumânare virtuală, printr-un simplu click, direct din platformă.

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Codul este generat de firma funerară și rămâne activ pe termen nelimitat. Conceptul nu este însă nou.

"Internațional este mai vechi, discutăm de ceva de 10-15 ani. […] Față de varianta clasică unde inscripționam un mesaj pe cruce, impersonal, la modul general, aici discutăm de o poveste. O poveste pe care o lăsăm celor care vin după noi", explică managerul unei firme de pompe funebre, Vicențiu Mihai Berciu.

În multe țări, astfel de monumente digitale sunt tot mai frecvente.