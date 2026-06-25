Nicuşor Dan, despre "sistem": Nu poţi să te lupţi cu el când eşti şeful lui. Întrebarea este cum îl reformăm

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit joi, în Polonia, despre influenţa "sistemului" după preluarea mandatului de la Palatul Cotroceni. El a afirmat că, odată ajuns în fruntea sistemului, nu mai este vorba despre o luptă împotriva acestuia, ci despre felul în care poate fi reformat fără a împinge ţara în anarhie. Nicuşor Dan a adăugat că, între "un câine care latră" şi "un câine care muşcă", îl preferă pe cel care muşcă, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan, despre "sistem": Nu poţi să te lupţi cu el când eşti şeful lui - Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Polonia cât de puternic a simţit influenţa sistemului, de când a ajuns la Palatul Cotroceni şi cum i-a afectat munca şi cum crede că ar putea să dispară influenţa asta în România.

"În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o", a spus şeful statului.

"Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă", a mai spus şeful statului.

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El a menţionat că "între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, el întotdeauna, cum am făcut-o şi la Primăria Capitalei, speră să se pună în poziţia de a avea instrumente pentru a reforma sistemul".

"Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul", a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă şeful sistemului poate livra România onestă, Nicuşor Dan a răspuns: ”Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.