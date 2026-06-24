Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de premier. Social-democrații sunt dispuși să își asume singuri guvernarea, dar cer autonomie totală atunci când vine vorba de programul de guvernare. De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR ar vrea o nouă rotativă. Alternativa ar fi un guvern de dreapta până primăvara viitoare și apoi un guvern PSD până la alegerile din 2028.

Liderii PSD au decis în unanimitate să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

"PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. [...] PSD va juca exclusiv pe mâna sa" spunea președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Totuși, o echipă formată din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu va negocia un pact cu celelalte partide pro-occidentale pentru continuarea programelor PNRR și SAFE. Este condiția pusă de Nicușor Dan pentru a accepta un guvern minoritar. De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR pregătesc o alternativă.

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"Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027. Așa era coaliția. Și venea Partidul Social Democrat la putere. [...] Personal cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează" spune purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond.

Surse: Nicușor Dan n-ar fi de acord cu rotativa propusă de USR

Dar, potrivit surselor politice, președintele nu ar fi fost de acord cu rotativa propusă de USR.

În schimb, PNL a anunțat că este dispus să voteze un guvern social-democrat, atâta timp cât continuă reformele și își asumă reducerea deficitului. O altă condiție ar fi ca în guvernul PSD să nu fie cooptați liberalii din aripa anti-Bolojan, spun surse Observator. Decizia i-a nemulțumit pe liberalii care au susținut guvernul Veștea.

"Cei care au votat un guvern care includea liberali sunt considerați suspecți de neloialitate, dar votarea unui guvern simplu PSD, chiar și cu condiții, este în regulă. E un paradox", a transmis azi fostul primvicepreședinte PNL, Cătălin Predoiu.

USR nu va vota guvernul PSD

"I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD, aceasta este o poziție care nu este nouă" a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

Sorin Grindeanu a anunțat deja că și-l dorește pe Luca Niculescu pentru funcția de ministru de Externe. Fostul ambasador al României în Franța a făcut parte și din listele de miniștri propuse de Eugen Tomac și Adrian Veștea. Președintele PSD nu a exclus nici menținerea lui Alexandru Nazare în guvern.

"Alexandru Nazare, în acest an, a fost un ministru bun al Finanțelor" spunea Sorin Grindeanu.

România este într-un impas politic de aproape două luni.

Dacă partidele ajung la o înțelegere, președintele Nicușor Dan ar putea desemna noul premier vineri. Caz în care votul în Parlament ar putea avea loc luni sau marți.

Sorin Grindeanu a mai fost premier în perioada ianuarie - iunie 2017. În mandatul său s-a dat faimoasa ordonanță 13, care impunea un prag al prejudiciilor de la care anumite fapte de corupție puteau fi incriminate. Grindeanu a retras ordonanța după protestele masive care au urmat, dar a intrat în dizgrația președintelui PSD de la acea vreme, Liviu Dragnea. Consecința a fost demiterea sa printr-o moțiune de cenzură inițiată de propriul partid. Propunerea lui Sorin Grindeanu ar fi a treia în acest impas politic care durează deja de peste 50 de zile.