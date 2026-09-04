Preşedintele Nicuşor Dan a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulţi ambasadori, printre care reprezentanţi diplomatici ai Canadei, Danemarcei, Iranului şi Serbiei, cu care a discutat inclusiv despre relaţiile bilaterale economice, transmite Administraţia Prezidenţială.

Nicuşor Dan a primit la Cotroceni 17 ambasadori străini. Ce subiecte au ajuns pe masa președintelui - Sursa: Administraţia Prezidenţială

Potrivit Agerpres, este vorba de ambasadorul agreat al Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, ambasadorul agreat al Regatului Arabiei Saudite, Khalid bin Eid Al-Shammari, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, Hur Seung-chul, ambasadorul agreat al Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, ambasadorul agreat al Republicii Algeriene Democratice şi Populare, Chaouki Chemmam, ambasadorul agreat al Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras, ambasadorul agreat al Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, ambasadorul agreat al Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, ambasadorul agreat al Canadei, Kevin Rex, ambasadorul agreat al Regatului Thailanda, Phuchphop Mongkolnavin, ambasadorul agreat al Republicii Cote d'Ivoire, Yacouba Cisse, ambasadorul agreat al Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, ambasadorul agreat al Regatului Cambodgiei, Chea Chanboribo, ambasadorul agreat al Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, ambasadorul agreat al Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo şi ambasadorul agreat al Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah.

Relaţiile economice bilaterale, printre temele discutate de Nicuşor Dan cu noii ambasadori

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, Nicuşor Dan a salutat relaţia bilaterală dinamică şi a subliniat că Vietnam reprezintă un partener economic şi comercial tradiţional al ţării noastre.

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La întrevederea cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, a fost evidenţiat rolul Arabiei Saudite de partener-cheie al României în Orientul Mijlociu şi regiunea Golfului, precum şi interesul pentru imprimarea unei noi dinamici relaţiei bilaterale.

În discuţia cu ambasadorul Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, cele două părţi au reiterat importanţa identificării unei soluţii diplomatice pentru conflictul din regiune, în vederea detensionării situaţiei şi a consolidării stabilităţii regionale.

Cooperarea în domeniul apărării și energiei nucleare, discutată cu ambasadorul Coreei de Sud

Preşedintele României şi ambasadorul sud-coreean Hur Seung-chul au reliefat cooperarea excelentă în domeniul industriei de apărare, al energiei nucleare civile şi al infrastructurii.

Discuţiile avute de Nicuşor Dan cu ambasadorul Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, au evidenţiat interesul pentru avansarea unor proiecte de conectivitate importante pentru ambele ţări în domeniul transporturilor şi al energiei, precum autostrada Timişoara-Belgrad şi gazoductul Arad-Mokrin. Un subiect important pe agenda discuţiilor a fost rolul important al minorităţii române din Serbia şi al minorităţii sârbe din România pentru apropierea dintre cele două ţări.

În cursul discuţiilor cu ambasadorul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, Chaouki Chemmam, a fost apreciat interesul constant al studenţilor algerieni pentru continuarea studiilor universitare în România, fiind evidenţiate legăturile solide şi de tradiţie dintre cele două state în domeniul educaţiei.

Securitatea la Marea Neagră și războiul din Ucraina, discutate cu ambasadorul Danemarcei

La întrevederea cu ambasadorul Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras, discuţiile au avut în centru securitatea la Marea Neagră şi consecinţele războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. A fost reconfirmată viziunea comună asupra securităţii Flancului estic şi a principalelor ameninţări la adresa Europei şi a NATO. Un alt subiect pe agenda discuţiilor a fost procesul de extindere a Uniunii Europene, context în care preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat importanţa acordată de ţara noastră parcursului european al Republicii Moldova, alături de celelalte state candidate.

Preşedintele i-a transmis ambasadorului Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, interesul pentru aprofundarea relaţiilor bilaterale prin intensificarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor şi diversificarea cooperării în domenii precum securitatea cibernetică, conectivitatea, agricultura, cultura, cercetarea şi educaţia.

Dialogul preşedintelui cu ambasadorul Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, a reliefat potenţialul deosebit de dezvoltare a cooperării economice prin stimularea investiţiilor şi diversificarea schimburilor comerciale. Partea română a apreciat poziţia principială a autorităţilor din Kazahstan în ceea ce priveşte respectarea de către toate statele a principiilor dreptului internaţional.

În cadrul întâlnirii lui Nicuşor Dan cu ambasadorul Canadei, Kevin Rex, au fost prezentate priorităţile Parteneriatului Consolidat dintre România şi Canada. Cele două părţi au evidenţiat cooperarea în domeniul securităţii, prin participarea Canadei la activităţi ale Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, la proiecte din domeniul energiei nucleare de la Cernavodă şi la înfiinţarea Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă.

Cu ocazia primirii ambasadorului Regatului Thailandei, Phuchphop Mongkolnavin, a fost exprimată dorinţa de a consolida cooperarea economică prin intensificarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor, precum şi prin diversificarea cooperării sectoriale, în special în educaţie, tehnologie şi securitate cibernetică.

În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cote d'Ivoire, Yacouba Cisse, cele două părţi au subliniat importanţa diversificării cooperării sectoriale în domenii precum cel portuar, cel petrolifer şi al investiţiilor.

Nicuşor Dan a reafirmat, cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, angajamentul pentru dezvoltarea cooperării cu statele din America Centrală şi deschiderea pentru aprofundarea relaţiilor cu Panama prin extinderea schimburilor comerciale şi a investiţiilor reciproce.

Totodată, a fost exprimat interesul pentru diversificarea cooperării în domeniul economic, precum şi în sectorul cultural şi cel academic.

În dialogul cu ambasadorul Regatului Cambodgia, Chea Chanboribo, ambele părţi au evidenţiat colaborarea excelentă în cadrul formatelor multilaterale, inclusiv Organizaţia Internaţională a Francofoniei. În context, Nicuşor Dan a felicitat partea cambodgiană pentru găzduirea celui de-al 20-lea Sommet al Francofoniei, în luna noiembrie a acestui an, unde România candidează pentru funcţia de Secretar General al organizaţiei.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, Nicuşor Dan a subliniat interesul pentru colaborarea în domeniile educaţie, agricultură, securitate cibernetică şi tehnologie.

Cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo, preşedintele a subliniat deschiderea pentru cooperare în domeniile academic, IT şi securitate cibernetică, cercetare.

În cursul discuţiilor cu ambasadorul Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah, a fost agreată importanţa demersurilor pentru accelerarea şi diversificarea cooperării bilaterale, în special în domeniile educaţiei, energiei, securităţii cibernetice, IT şi reformă instituţională.