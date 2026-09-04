Grindeanu: PSD e pregătit să contruiască majoritate, a demonstrat că ştie să guverneze

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu afirmă, într-o postare pe Facebook, că PSD este pregătit să construiască o majoritate, a demonstrat că ştie să guverneze şi de aceea, PSD nu stă pe margine şi ”rămâne maturul din încăpere”. El consideră că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, subliniind că acest lucru este demonstrat de datele publicate vineri de INS, care arată că vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele şapte luni ale anului, potrivit news.ro

”România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele şapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puţin, au tăiat şi din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coş. Iar familiile renunţă la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, şi le permiteau. Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România”, afirmă preşedintele PSD.

El remarcă faptul că au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice şi discuţii în care fiecare partid explică de ce soluţia celuilalt nu poate funcţiona.

”Economia nu aşteaptă ca partidele să-şi termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme şi pe o economie care are nevoie urgentă de direcţie şi de soluţii, nu doar tăieri. PSD este pregătit să construiască o majoritate. PSD a demonstrat că ştie să guverneze. De aceea, PSD nu stă pe margine şi rămâne maturul din încăpere”, susţine Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

El atacă şi foştii parteneri de guvernare, PNL şi USR, despre care afirmă că ”încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi” necesare învestirii Guvernului, în timp ce ”România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea”.

Conform lui Sorin Grindeanu, PSD şi-a asumat o soluţie, şi-a prezentat priorităţile şi este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

”Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieşirea din criză”, anunţă liderul PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că desemnarea premierului se va face în zilele următoare, el precizând că societatea aşteaptă să avem un guvern. Şeful statului a menţionat că au existat discuţii în această perioadă însă nu a acţionat prea mult, pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi era nevoie de un vot fizic. E momentul să tranşăm problema, a mai spus el.