Când va face Nicușor Dan următoarea desemnare pentru premier: "Nu văd susţinere pentru un guvern tehnocrat"

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului, întrucât în perioada vacanţei parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare.

Şeful statului a explicat, joi seara, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Ambasada României la Chişinău, că o eventuală nominalizare urmată de un nou eşec în Parlament ar fi transmis un semnal negativ inclusiv agenţiilor de rating.

"Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

De ce nu a fost desemnat un premier până acum

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a declarat totodată că după primele două nominalizări de premier a concluzionat că nu există suficiente şanse pentru formarea unei majorităţi în perioada vacanţei parlamentare.

"După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci, inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit că ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România, ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare.

Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă", a răspuns jurnaliştilor preşedintele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Nu văd susţinere pentru un guvern tehnocrat

În răspunsul său, Nicuşor Dan a subliniat că este necesar ca România să aibă un nou guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York. "Eu cred că este o urgenţă, cred că toată lumea realizează că e urgenţă să avem un guvern, numai că cu menţiunea pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat", a mai declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a adăugat că sunt multe ipoteze de lucru pe care au fost "nenumărate discuţii cu toate părţile". "În acest moment nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştrii politici", a afirmat Nicuşor Dan.