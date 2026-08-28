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Preşedintele explică de ce nu a numit un şef la SRI: Discuţie care nu trebuie suprapusă cu cea despre guvern

Preşedintele explică de ce nu a numit un şef la SRI: Discuţie care nu trebuie suprapusă cu cea despre guvern Preşedintele Nicuşor Dan. 18 iunie 2026 - ProfiMedia
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Daniela Ciucă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 07:35 | Modificat la 28.08.2026, 07:35

Președintele Nicușor Dan susține că argumentul pentru care nu a numit încă un șef pentru Serviciul Român de Informații (SRI) este legat de faptul că este "o discuție sensibilă", pe care nu a vrut să o suprapună peste discuțiile privind formarea unui guvern, scrie News.ro.

"Pe servicii secrete, există un serviciu care nu are şef, SRI, şi aici este o discuţie pe care să o avem cu partidele parlamentare. Am considerat că nu este util să suprapun această discuţie, care tot timpul este sensibilă, peste discuţia despre guvern. O să avem un guvern şi după aceea o să avem discuţia, probabil cu acea majoritate care va susţine guvernul", a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă la Chişinău.

Şeful statului nu a înaintat un termen la care va propune un nou şef pentru SRI.

Daniela Ciucă
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