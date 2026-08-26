Sfidarea activă și refuzul de a respecta regulile şi autorităţile sunt deja un sindrom tot mai răspândit în societate. Am văzut ce s-a întâmplat la Braşov, acum avem un alt exemplu, de pe litoral. Un controversat om de afaceri, acuzat în trecut pentru proxenetism şi trafic de minori şi urmărit în mai multe dosare penale, s-a opus unui control ANPC în hotelul pe care îl administrează în Mamaia. A blocat fizic accesul comisarilor, pe care i-a luat peste picior. În răspuns, şeful de la Protecţia Consumatorului a plecat capul şi i-a răspuns că va verifica doar ce i se permite.

Chiar şi cu verificări făcute doar pe exteriorul clădirii, comisarii au găsit nereguli grave. Rugină, mizerie, şi structuri metalice - balustrade şi balcoane, care stăteau să cadă peste turişti. Suficient ca unitatea de cazare să fie închisă.

Inspectorii spun că au găsit la hotel probleme grave și generalizate, structuri metalice ruginite, scări și balustrade corodate, balcoane și copertine deteriorate, pereți și tavane cu fisuri și bucăți desprinse, dar și cabluri lăsate neprotejate.

Mai mult, reprezentanții hotelului ar fi încercat să împiedice controlul, ușa era încuiată, iar accesul inspectorilor ar fi fost obstrucționat fizic. Au fost date amenzii în valoare totală de 30.000 de lei, iar activitatea a fost oprită până la remedierea problemelor. Numai că atunci când echipa Observator a venit la locaţie, unitatea funcționa și caza turiști în continuare.

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Proprietarul susține că firma pe care i-a fost oprită activitatea nu mai funcționează în hotel de aproximativ 3 ani. Hotelul Histria are însă o istorie lungă de controversă. În 2011 și 2012 autoritățile au demolat două etaje și mai multe anexe construite fără autorizație.

În 2015 partea rămasă a hotelului a fost afectată de un incendiu care a distrus acoperișul și a ajuns până la camerele de la ultimul etaj. Numele patronului, Gheorghe Bosînceanu, a apărut și în dosare penale. În 2015 acesta a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și proxenetist cu minori într-un dosar în care, potrivit procurorilor, activitatea se desfășura inclusiv la hotelul Histria.