Controversata lege a integrităţii a fost votată de senatori cu tot cu amendamentul care îl lasă fără mandat pe primarul de la Timişoara. Dominic Fritz mai are o şansă doar dacă preşedintele Nicuşor Dan o respinge şi cere parlamentarilor să o modifice. La solicitarea a două mari grupuri politice din Parlamentul European, Comisia Europeană va analiza legea înainte să deblocheze o tranşă de 770 de milioane de euro din PNRR pentru ţara noastră.

Legea integrităţii a fost adoptată de Senat cu doar 19 voturi împotrivă. Liberalii au votat alături de PSD, UDMR şi AUR pentru amendamentul care l-ar putea lăsa fără mandatul de primar pe preşedintele USR, aliatul lor. Prevederea sancţionează primarii declaraţi incompatibili chiar şi înainte de intrarea în vigoare a legii, cum este cazul lui Dominic Fritz.

Amendamentul care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandat

"Confirmaţi că PSD-ul este un vrednic continuator al staliniştilor. Aşa a început instaurarea comunismului în România. Prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteţi demni de această sintagmă ciuma roşie!", a declarat Gheorghe Şipoş, senator USR.

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"Fritz trebuie să plece acasă! Dar ştiţi ce? Urmează alegeri la Chişinău. Într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Daţi-i şansa lui Fritz că candideze la alegerile de la Chişinău şi poate aşa îl liniştiţi", a punctat Daniel Zamfir, senator PSD.

Liderul grupului de senatori AUR, Petrişor Peiu, a anunţat că demisionează, intrigat că în Camera Deputaţilor colegii lui au votat împotrivă, iar la Senat au fost de acord cu amendamentul.

Scandal şi în AUR după votul din Senat

"Asta este plata pentru naivitatea de a crede în onoare în politică", a scris Petrişor Peiu, senator AUR, pe reţelele de socializare.

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Miza de 770 de milioane de euro din PNRR

Legea integrităţii face parte din condiţiile puse de Comisia Europeană pentru acordarea unei noi tranşe de fonduri nerambursabile sau credite cu dobânzi mici. USR reclamă, însă, că amendamentul Fritz încalcă prevederea din Constituţie care spune că o lege nu poate pedepsi fapte comise înainte de adoptarea ei. Grupul Renew Europe, din Parlamentul European, la care este afiliat şi USR, cere Comisiei Europene să nu aloce României o tranşă de 770 de milioane de euro din PNRR.

"UE nu are voie să finanțeze vendete politice, care contravin tuturor standardelor și valorilor europene", a transmis Valerie Hayer, preşedinta Renew Europe.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat că liberalii au votat legea în forma actuală doar pentru a bifa jalonul PNRR şi că vor încerca, apoi, să elimine amendamentul Fritz.