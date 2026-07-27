Nicuşor Dan a semnat decretele de numire în funcţie a aproape 270 de judecători şi procurori
Nicuşor Dan a semnat decretele de numire în funcţie a aproape 270 de judecători şi procurori - Profimedia
Nicuşor Dan a semnat decretele de numire în funcţie a aproape 270 de judecători şi procurori. Aceştia sunt magistraţii care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 iulie 2026, decretele de numire în funcție, începând cu data de 1 august 2026, a judecătorilor și a procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026, informează Administraţia prezidenţială.
Numire în funcția de judecător:
- Mățăoanu Octavian-Cristian - Judecătoria Sectorului 3 București;
- Pais Roxana-Ștefania - Judecătoria Sectorului 6 București;
- Șuvagău Antonia - Judecătoria Sectorului 4 București;
- Ciobotea Elena-Andreea - Judecătoria Sectorului 6 București;
- Mutulescu Alexandru-Silviu - Judecătoria Sectorului 5 București;
- Aroneasa Sergiu-Emilian - Judecătoria Sectorului 3 București;
- Racoviță Marina - Judecătoria Sectorului 3 București;
- Ninu Roxana-Gabriela - Judecătoria Sectorului 3 București;
- Dumbravă Miruna - Judecătoria Sectorului 4 București;
- Gavril Andreea-Mădălina - Judecătoria Sectorului 5 București;
- Prodan Rada-Georgiana - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Tănase Raluca-Alexandra - Judecătoria Sectorului 6 București;
- Scînteie Valentina-Mihaela - Judecătoria Sectorului 6 București;
- Toma Ioan - Judecătoria Brașov;
- Prepeliță Teodora - Judecătoria Sectorului 4 București;
- Mateiță Ioana-Rodica - Judecătoria Craiova;
- Turturea Elena-Georgiana - Judecătoria Fălticeni;
- Stroe Andra-Mălina - Judecătoria Sectorului 4 București;
- Lupașcu Ștefan-Răzvan - Judecătoria Sectorului 5 București;
- Brăgaru Cezara-Teodora - Judecătoria Sectorului 2 București;
- Sărbușcă Andreea-Marina - Judecătoria Sectorului 5 București;
- Ghirvu Ioana - Judecătoria Bacău;
- Lavric Ioana - Judecătoria Sectorului 4 București;
- Maier Raul - Judecătoria Cluj-Napoca;
- Ghenea Iris-Elena - Judecătoria Craiova;
- Mardale Georgiana-Monica - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Marin Bianca-Elena - Judecătoria Sectorului 4 București;
- Culică Laura-Ana-Maria - Judecătoria Sectorului 5 București;
- Neagoe Andrei-Lucian - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;
- Cozma Alesia-Daria - Judecătoria Sectorului 5 București;
- Bunea Elena-Denisa - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;
- Diaconescu Diana-Antonia - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Lupașcu Lucia-Francesca - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Lar Denisa-Ruth - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Iancu Teodor-Radu - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Bică Ștefan - Judecătoria Sectorului 1 București;
- Petrovai Silvia-Florica - judecător la Judecătoria Sibiu;
- Brînzan Miruna-Cătălina - Judecătoria Ploiești;
- Cristea Livia-Ioana - Judecătoria Giurgiu;
- Sima Diana-Maria - Judecătoria Craiova;
- Mazăre Dorela - Judecătoria Târgu Jiu;
- Carabet Laura-Ionela - Judecătoria Constanța;
- Nicolae Andreea-Maria - Judecătoria Ploiești;
- Ștefan Iulia-Andreea - Judecătoria Buftea;
- Firțulescu Andrada-Mihaela - Judecătoria Slatina;
- Frunzaru Cătălin - Judecătoria Răcari;
- Căzănescu Mădălina-Georgiana - Judecătoria Târgoviște;
- Țigla Raluca-Larisa - Judecătoria Timișoara;
- Benovici Andrei-Nicușor - Judecătoria Craiova;
- Nicolescu Flavia-Maria - Judecătoria Buftea;
- Georgescu Daria-Ioana - Judecătoria Buftea;
- Blaj Codruța-Corina-Andreea - Judecătoria Oradea;
- Ciobanu Andra-Mălina - Judecătoria Iași;
- Tinică Georgiana-Lavinia - Judecătoria Giurgiu;
- Enoiu Elena-Cristina - Judecătoria Ploiești;
- Ștefan Ilinca-Maria - Judecătoria Craiova;
- Moraru Radu-Alexandru - Judecătoria Răducăneni;
- Chiriac Corina-Elena - Judecătoria Ploiești;
- Toma Andrada-Gabriela - Judecătoria Pitești;
- Istrate Valerica - Judecătoria Iași;
- Rotaru Narcisa-Roxana - Judecătoria Iași;
- Ventilă Viviana-Maria - Judecătoria Sfântu Gheorghe;
- Ciobotea Elena-Diana - Judecătoria Craiova;
- Roșca Ramiro-Nicolae - Judecătoria Giurgiu;
- Roman Roxana-Maria - Judecătoria Târgu Mureș;
- Ionescu Alexandru-Constantin - Judecătoria Bolintin-Vale;
- Sava Mihaela - Judecătoria Focșani;
- Roșu Florin-Adrian - Judecătoria Ploiești;
- Roșianu Remus - Judecătoria Giurgiu;
- Dumitru Mihail-Alexandru - Judecătoria Ploiești;
- Corjescu Raluca - Judecătoria Sibiu;
- Grecu Cristina - Judecătoria Zalău;
- Popa Marius-Teodor - Judecătoria Giurgiu;
- Mărginean Andrada-Cătălina - Judecătoria Zalău;
- Dediu Evelin-Ștefana - Judecătoria Ploiești;
- Ardelean Daria-Maria - Judecătoria Satu Mare;
- Dumitraș Cristian-Aurel - Judecătoria Brașov;
- Bejan Daria-Roxana - Judecătoria Ploiești;
- Iordan Maria-Alexandra - Judecătoria Pitești;
- Hărmănescu Maria - Judecătoria Iași;
- Cîrlan Bianca - Judecătoria Bacău;
- Prodan Simona-Mihaela - Judecătoria Slobozia;
- Pop Teodora-Adina - Judecătoria Satu Mare;
- Jalbă Costin-Alexandru - Judecătoria Ploiești;
- Ivan Miruna - Judecătoria Ploiești;
- Dinu Adriana-Cristiana - Judecătoria Ploiești;
- Averescu Ștefana-Miruna - Judecătoria Târgu Mureș;
- Ionașcu Alexandru-Daniel - Judecătoria Brăila;
- Scridon Ioana-Alexandra - Judecătoria Giurgiu;
- Mihuț Larisa-Manuela - Judecătoria Chișineu-Criș;
- Gheorghe Diana-Ioana - Judecătoria Târgoviște;
- Zimța Loredana - Judecătoria Craiova;
- Dima Luiza-Cătălina - Judecătoria Pitești;
- Diaconu Eliza-Lavinia - Judecătoria Brașov;
- Ulmeanu Andreea-Ioana - Judecătoria Buzău;
- Sarariu Anamaria - Judecătoria Iași;
- Mocanu Andreea-Paula - Judecătoria Iași;
- Puie Flavius-Bogdan - Judecătoria Zalău;
- Barcan Bogdan-Andrei - Judecătoria Giurgiu;
- Ilie Oana - Judecătoria Brașov;
- Mocanu Raluca-Alexandra - Judecătoria Buzău;
- Amarie Maria-Magdalena - Judecătoria Gherla;
- Slavu Mădălina-Andreea - Judecătoria Buzău;
- Jurj Bogdan-Horațiu - Judecătoria Zalău;
- Neagu Daniel-Georgian - Judecătoria Giurgiu;
- Tudorache Denisa-Floriana - Judecătoria Giurgiu;
- Rizea Maria-Monica - Judecătoria Timișoara;
- Ghena Alexandra-Cristina - Judecătoria Roșiori de Vede;
- Grosu Ana-Maria - Judecătoria Medgidia;
- Ioniță Alexandru-Gabriel - Judecătoria Pitești;
- Bratu Bianca-Mihaela - Judecătoria Buzău;
- Avram Andreea-Mădălina-Rebeca - Judecătoria Baia Mare;
- Stancu Elena-Cătălina - Judecătoria Buzău;
- Boboc Ionuț-Alexandru - Judecătoria Lugoj;
- Martinaș Bianca-Maria - Judecătoria Roman;
- Răducan Vanesa-Monica - Judecătoria Mediaș;
- Țîrcomnicu Elena-Cătălina - Judecătoria Pitești;
- Stan Răzvan-Mihai - Judecătoria Brăila;
- Olteanu Andra-Anamaria - Judecătoria Turnu Măgurele;
- Marco Adelin-Mihai - Judecătoria Oradea;
- Mitea Sara-Elena - Judecătoria Alba Iulia;
- Purice Rebeca - Judecătoria Medgidia;
- Sassu Ciprian-Ștefan - Judecătoria Bistrița;
- Popa Elena-Floriana - Judecătoria Fetești;
- Agavriloaei Paula - Judecătoria Slobozia;
- Petrovici Bianca-Beatrice - Judecătoria Timișoara;
- Chivu Dana-Costinela - Judecătoria Brașov;
- Sgîncă Iustin-Ștefan - Judecătoria Timișoara;
- Bondarenco-Cristian Roxana-Andra - Judecătoria Găești;
- Ciobanu Marco-Antonio - Judecătoria Găești;
- Căjvănean Alexandru-Constantin - Judecătoria Botoșani;
- Anca Mihaela-Claudia - Judecătoria Râmnicu Sărat;
- Iancău Gabriel-Cătălin - Judecătoria Bistrița;
- Brumă Cosmin-Ionuț - Judecătoria Suceava;
- Năstase Lidia-Mihaela - Judecătoria Craiova;
- Cîșlariu Elena-Mihaela - Judecătoria Brașov;
- Bobu Marin - Judecătoria Arad;
- Butoi Iulia-Denisa - Judecătoria Craiova;
- Medruț Georgiana-Maria - Judecătoria Alba Iulia;
- Dragan Andra-Maria - Judecătoria Târgoviște;
- Vereș Vlad - Judecătoria Târgu Mureș;
- Țurcan Augustin - Judecătoria Brașov;
- Neboisa Alexandra-Elena - Judecătoria Videle;
- Bodiu Erica - Judecătoria Dej;
- Olah Maria-Aura - Judecătoria Sighetu Marmației;
- Mitucă Elena-Alexandra - Judecătoria Constanța;
- Foiagu Mianda-Lorena - Judecătoria Timișoara;
- Blagoci Oana-Elena - Judecătoria Iași;
- Andronicescul Mădălina-Gabriela - Judecătoria Târgu Mureș;
- Grigore Ana-Maria-Gabriela - Judecătoria Craiova;
- Iliescu Ana-Emilia - Judecătoria Pitești;
- Pop Romina-Maria - Judecătoria Timișoara;
- Opriș Adela-Voichița - Judecătoria Turnu Măgurele;
- Pop Aranta-Marina - Judecătoria Salonta;
- Marin Iulia-Maria - Judecătoria Sinaia;
- Negoiță Elena - Judecătoria Pogoanele;
- Iancău Marius-Andrei - Judecătoria Satu Mare;
- Stoica Anca-Maria - Judecătoria Craiova;
- Predulescu Ștefania-Simona - Judecătoria Costești;
- Bucovală Caterina - Judecătoria Constanța;
- Bîlteanu Teodora-Cristiana – Judecătoria Slatina;
- Isac Tatiana-Gabriela - Judecătoria Brașov;
- Balaci Alexandra-Oana - Judecătoria Marghita;
- Cioba Alexandra - Judecătoria Bistrița;
- Spurcaciu Maria - Judecătoria Moreni;
- Barbu Dumitru-Cătălin - Judecătoria Brașov;
- Negoiță Alex-Florin - Judecătoria Turnu Măgurele;
- Enache Miruna-Evelyn - Judecătoria Oltenița;
- Olaru Alin-Ioan - Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;
- Chicinaș Sara-Ivona - Judecătoria Deva;
- Dicu Robert-Mihai - Judecătoria Craiova;
- Mitu Mariana-Claudia - Judecătoria Pitești.
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Numire în funcția de procuror:
- Murariu Alisan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;
- Postelnicu Rareș-Gabriel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București;
- Tomșa Ileana-Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare;
- Buta Ciprian-Eugen - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;
- Moisă Andreea-Petronela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;
- Bistriceanu Ana-Maria-Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;
- Podlesnîi Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Béres Lorena-Iustina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
- Aspra Daniel-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;
- Balan Maria-Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
- Iacob Andrei-Vasile - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
- Rădulescu Andreea-Ruxandra - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;
- Pătrăuceanu Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
- Roșca Alin-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
- Atodiresei Andreea-Adelina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
- Anton Lavinia-Georgiana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
- David Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva;
- Paraschiv Florin-Ștefănuț - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;
- Șelaru Francisca-Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
- Varzariu George - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
- Zaharia Larisa-Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;
- Berar Ilina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
- Petrean Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad;
- Davidel-Ivan Lorena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;
- Prisacaru Ioana-Ștefania - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;
- Diaconescu Flavia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;
- Lupașcu Alice-Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Silaghi Gabriel-Sabin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla;
- Vlad Iulia-Ariana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;
- Mirica Viviana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Vasilache Andreea-Denisa - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
- Damian Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;
- Țigler Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;
- Ciurariu Lorena-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
- Ivanov George-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;
- Gîrban Ionuț-Sorin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;
- Neacșu Daniel-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;
- Neagoe Iulia-Raluca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Dimitriu Cosmin-George - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău;
- Stănescu Luisa-Nicole - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
- Bogdan Sorin-Teodor - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
- Sîrca Luana-Letiția - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
- Blotu Andreea-Cătălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Gomoi Andreea-Angela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;
- Drăgan Patricia-Alexandra - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
- Stănescu Bianca-Nicoleta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
- Tudose Ionuț-Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;
- Jacotă Luana-Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
- Popa Doru-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;
- Gavriluță Marta-Iustina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda;
- Somyai Vasile-Florin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
- Bărbulescu Miruna-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia;
- Diaconescu Adina-Roxana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;
- Sprînceană Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Roșca Ana-Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași;
- Lazăr Bogdan-Iulian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Stan Dragoș-Nicolae - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Mavrodin Bogdan-Petru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
- Fofiu Ioana-Bianca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;
- Biță Gabriela-Valentina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;
- Ghitea Marius-Călin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita;
- Cîrjan Cătălina-Claudia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani;
- Păduraru Ecaterina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci;
- Gherman Eduard-Marian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;
- Ficiuc Denis-Sebastian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
- Rădulescu Florin-Cătălin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
- Maga Răzvan Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești;
- Pristavu Mădălina-Gabriela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni;
- Manciu Georgiana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava;
- Pașcu Mihnea-Ștefan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Neacșu Paul - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Popa Georgiana-Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
- Mada Bianca-Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;
- Toma Andrei-Aurel-Robis - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
- Sadovec Ioana-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
- Bărcan Cristina-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Palcău Andrei-Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;
- Grigore Andreea-Livia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Codori Marcu-Ovidiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
- Gună Vasile-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;
- Săulescu Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale;
- Fîcă Rareș-Vasile - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Stîngă Gabriel-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
- Neagu Alin-Daniel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;
- Popescu Cristina-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;
- Gheorghiță Vlad-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Popovici Alexandra-Monica - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
- Mortu Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;
- Evghenie Gabriela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Dumitrică Ionuț-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
- Rancu Theodora-Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia;
- Nedelea Andreea-Aurelia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Samson Eduard-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe;
- Bezergheanu Gabriel-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
- Gábora András - Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin;
- Dadavi Bianca-Azar - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.