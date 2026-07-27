Parlamentarii au fost chemați de urgență din vacanţă la lucru. Şi nu pentru fleacuri, pentru miliardele din PNRR care băteau la ușă. La plen, băncile au fost cam goale. În comisii, în schimb, s-a muncit, iar senatul a instituit stare de criză pe piaţa combustibililor. Carburanții, care au sărit în multe benzinării pragul de 10 lei, s-ar putea ieftini, iar angajările în spitalele de stat ar urma să fie deblocate. Pe masă mai stau Codul Urbanismului, programul SAFE și legea integrității.

Parlamentarii au pus pauză la pauză și s-au reunit în sesiune extraordinară. Pe agendă au avut proiecte pentru deblocarea banilor europeni, dar și măsuri care se simt direct în buzunarul românilor. Senatul a instituit stare de criză pe piaţa combustibililor după ce aleșii au dat aviz favorabil, în comisii, pentru reducerea accizei la carburanți. Nu o reducere fixă, ci una dinamică, în funcție de prețul de la pompă. E o premieră în România, propusă de Ministerul Finanțelor.

În Parlament a venit și un amendament mult așteptat

Inițial, pe masă era reducerea TVA. "Suntem într-o situaţie deosebită, aşteptăm raportul Fitch. Astfel de anunţuri legate de reducerea TVA nu ne ar fi ajutat deloc în privinţa menţinerii ratingului. Trebuie să luăm în calcul că orice fel de plafonare are un grad de risc pe care trebuie să l luăm în calcul. Acest grad de risc în privinţa penuriei există", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Acciza dinamică, limitarea exporturilor de motorină şi reducerea adaosului de biocombustibil ar trebui să ducă, potrivit calculelor făcute, la o reducere de până la 85 de bani pe litru.

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"Astăzi vorbim de o reducere cu 34 de bani a accizei, dacă situaţia va persista şi vom avea o creştere pe cotaţiile internaţionale vom avea o reducere de 51 de bani, apoi 68 de bani până la 85 de bani în cazul unei accize la un preţ mai ridicat al produselor petroliere", a declarat Bogdan Ivan, parlamentar PSD. Practic, motorina care astăzi a sărit, pe alocuri, la 10 lei litrul, s-ar vinde cu 9,66. Pragul maxim s-ar putea să nu se aplice totuşi. Fix când parlamentarii dădeau undă verde în comisii, Kazahstanul a anunțat că reia livrările de țiței spre Europa prin Marea Neagră, livrări de care România depinde în proporție de 60%.

Pe ordinea de zi a fost și amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe, până la 1 octombrie. Un proiect pe care toate partidele l-au votat, după ce sistemul de la Cadastru a fost lovit de hackeri. "Nu are niciun impact bugetar această lege, era vorba despre cei care îşi încheiaseră contracte de vânzare cu tva de 9% până în luna august a anului trecut e firesc ca termenul să fie prelungit ca să poată încheia aceste acte", a declarat Daniel Zamfir, parlamentar PSD.

Și, cu o zi înainte de greva din sănătate, în Parlament a venit și un amendament mult așteptat: deblocarea posturilor pentru medici și asistente. "Odată cu acest amendament care va fi discutat şi aprobat miercuri în plenul Camerei Deputaţilor, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului", a declarat Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii. Dacă va trece de votul final al plenului vor fi deblocate până la 10.000 de posturi în spitalele din ţară.