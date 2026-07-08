Nicușor Dan anunţă consultări noi cu liderii fostei coaliţii: Probabil ne vedem luni

Nicușor Dan a făcut declaraţii la finalul summitului NATO care a avut loc în capitala Turciei. El a cerut sprijin pentru Ucraina, Moldova, dar şi Flancul Estic.

Principalele declaraţii făcute de Nicuşor Dan:

Un lucru bun pentru România - s-a reafirmat că Rusia este principala amenințare la adresa alianței, inclusiv sprijinul pentru Flancul Estic și Ucraina, lucruri importante pentru apărare României și Europei.

În intervenția pe care am avut-o, am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am vorbit de două elemente importante pentru noi - primul este Moldova și solicitarea noastră ca aliații să participe la capacitățile de apărare a Moldovei, stat neutru dar care împărtășește valorile occidentale, dar și Marea Neagră. Acolo urmează să producem și noi și Turcia gaz și este poarta intrare în Europa a energiei din zona caspică și de-aici importanța Mării Negre. Așa cum v-a anunțat domnul ministru, printr-un acord s-a extins operațiunea de deminare la infrastructura critică și la conexiunea cu țărmul. Am informat aliații despre progresele făcute cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative, la fel va fi o interfață între Europa și zona caspică.

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În marja summitului am profitat pentru a ne întâlni cu oameni cu care nu ne întâlnim în mod uzual. Am avut o întâlnire cu o delegație de congresmeni americani și cu prim-ministrul canadian.

Ne-am văzut cu președintele Coreei de Sud, care este implicată în reabilitarea și construcția noilor instalații de la Cernavodă, este implicată în localizarea unor unități de producție militară și aceeași deschidere de a avea o creștere a schimburilor comerciale. Am avut și o întrevedere cu prim-ministrul britanic, cu care am avut mai multe discuții pe teme de securitate, incidentele cu drone recente și cum putem să progresăm în această zonă.

Despre întâlnirea cu Donald Trump

Summitul a fost unul de etapă. Reprezentanții țărilor au spus pe unde sunt cu realizarea acestui obiectiv și mai importantă decât discuția în sală a fost declarația comună care spune că păstrăm unitatea transatlantică și alianța prin aceste eforturi suplimentare. Pe viitorul summit este o discuție lăsată la atitudinea ambasadorilor la NATO.

Despre contribuția României la Santinela Estică

Noi avem o misiune aeriană în țările baltice, avem programul comun cu Turcia și Bulgaria pe deminarea la Marea Neagră, avem tipurile de ajutor cunoscute pentru Ucraina. Pentru viitor, în funcție de discuțiile ce vor avea loc, intenția este de extinderea a colaborării.

Posibilitatea ca România să găzduiască summitul din 2029

În general, pentru un summit viitor răspusul este afirmativ, dar nu suntem blocați de un an.

Despre instabilitatea politică din ţară

Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. Nu suntem singurii europeni în situația asta. Suntem în trend, ca să spun așa. Ceea ce am transmis, iar interlocutorii au spus că sunt siguri de asta, este că România își continuă direcția prooccidentală. Mi-am rugat colegii să-i sune pe lideri ca să vedem când ne putem vedea cu toții, cel mai probabil ne vom vedea în formula fostei coaliții și foarte probabil lunea viitoare ne vom vedea.

Despre întâlnirea cu Sașa Draghici

Nu m-am dus acolo ca să mă întâlnesc cu domnul Draghici. TechSylvania aduce investitori din zona de tehnologie din lume. La cină au fost prezenți 10-12 oameni care au avut curiozitatea să discute cu președintele României despre oportunități de afaceri în România.

Criza politică din România

În această perioadă, am discutat cu toată lumea. În momentul ăsta nu simt că se degajează o soluție. O să le cer luni să spună care sunt soluțiile pentru o majoritate și o să le cer să vă spună și dv.

Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, iar acum cele două propuneri avansate nu au șanse să strângă majoritatea. În momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac, aveam, nu garanția, dar în urma discuțiile avute cu liderii de partid, aveam așteptarea rezonabilă ca guvernul său să treacă. Nu mai sunt în situația să am așteptarea rezonabilă că o anumită propunere va trece. Sper că veți pune aceleați întrebări și liderilor partidelor. Răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Să spună care este propunerea lor de majoritate. Și varianta cu dl Tomac și cu dl Veștea, am avut așteptarea rezonabilă să treacă fără voturile AUR.

Despre azilele din Bihor

Statul român are foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. Văzând imaginile, relatările, toată compasiunea pentru oamenii care au ajuns în această situație. Cred că, e o problemă generală pe multe domenii, România e un stat care funcțioenază cu povește, narative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar n-avem cifre. Câți oameni sunt în această situație, câte locuri sunt la centrele publice, câte în cele private, care este strategia statului român pentru rezolvarea problemei? Iar ne întoarcem la neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari. În absența acestor date, avem fiecare câte o opinie și nu cred că ajungem prea departe.

Ce se întâmplă dacă nu se ajunge luni la nicio concluzie

Sunt sigur că acțiunea jurnalistului să aștepte liderii politici la ieșirea de la Cotroceni și să-i întrebe care propunerea lor pentru o majoritate. Au fost situații în care mi-am exercitat rolul de mediator, iar pozițiile au fost conciliabile. Problema e ce poate face un mediator când pozițiile sunt ireconciliabile.