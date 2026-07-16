După ce a fost pârjolită de caniculă extremă, Europa este lovită acum de vijelii puternice. Rafale de peste 100 de kilometri pe oră au avariat case în Franța și Italia, în timp ce grindina a făcut praf mașini și grădini.

Sud-estul Franței este de nerecunoscut după ce o furtună violentă a măturat totul în calea ei. Multe mașini și clădiri au fost avariate de grindina mare cât mingea de tenis.

"Am fost rugați să plecăm de la piscină pentru că vin furtuni violente. Un sfert de oră mai târziu a început să cadă grindina, bucăți uriașe de mărimea unor mingi de golf. Mașina mea e acum lovită", spune un martor.

În același timp, milioane de francezi suferă din cauza caniculei și a incendiilor de vegetație. Președintele Emmanuel Macron i-a vizitat pe cei 900 de pompieri care se luptă cu focarul din pădurea istorică Fontainebleau din apropiere de Paris și i-a încurajat.

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Nordul Italiei, lovit de o tornadă cu rafale de peste 100 de km

Și nordul Italiei este răvășit de vânt. O tornadă cu rafale de peste 100 de kilometri a lovit zona Bergamo, a pus copaci la pământ și a distrus case.

"Acoperișul unui depozit abandonat, care se află chiar în fața unui loc de joacă pentru copii, a fost smuls de vânt. Obiectele din depozit au fost împrăștiate în grădina noastră", spun martorii.

În sudul Italiei, însă, localnicii și turiștii suferă din cauza unui val de aer fierbinte care vine din Africa. 16 orașe sunt sub cod roșu. Cel mai rău va fi în Sardinia: 44 de grade Celsius.

Canada numără peste 830 de incendii de vegetație

Peste ocean, în Canada, aerul este irespirabil din cauza celor 830 de incendii de vegetație. Autoritățile le-au cerut oamenilor să evite activitățile în aer liber. Flăcările împinse de vânt au ajuns până la o linie de cale ferată și au înconjurat un tren de marfă. Mecanicii au cerut disperați ajutor.

Ontario și alte mari orașe din Canada au fost învăluite de o ceață portocalie – fumul de la incendiile de vegetație.