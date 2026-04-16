Nicuşor Dan, despre dorinţa PSD de a-l schimba pe Bolojan: "Încerc să fiu mediator"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre situaţia din coaliţia de guvernare, că în loc să fim într-o paradigmă în care liderii politici încearcă să colaboreze, ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, el arătând că vede foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta şi încearcă să-şi păstreze rolul de mediator.

"Mai întâi o să fie o şedinţă a PSD-ului. Ce ştim public este că PSD-ul va avea o întâlnire luni dimineaţă. În acea întâlnire vor stabili o întrebare, acea întâlnire va fi pusă de-a lungul zilei reprezentanţilor PSD-ului şi (..) va fi ceva. Aş vrea să spun un lucru care este cumva mai general decât chestiunile astea. Şi vă mărturisesc că este lucrul care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici şi jocul politic, care, în fine, în mare măsură este legitim. Noi avem o societate, după alegerile parlamentare din 2024, care s-a grupat în trei mari categorii. Să zicem 30%, PNL-USR, să-i spunem reformist, un 30% PSD conservator şi un 40% o direcţie antioccidentală. Şi speranţa mea, ce cred eu că este rezonabil, este că în acest mandat parlamentar, forţele pro-occidentale să ajungă să colaboreze pentru a duce România într-a o sustenabilitate financiară şi a accesa fonduri europene, a progresa", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Europa FM, despre decizia aşteptată luni la PSD privind soarta coaliţiei de guvernare.

Ce a răspuns preşedintele când a fost întrebat dacă e de partea premierului

Şeful statului a arătat că ceea ce îl preocupă este că, "după ce fiecare dintre noi a trecut de şocul şi de sperietura de ce putea să vină în alegerile şi parlamentare şi prezidenţiale, ne-am întors la o luptă de uzură în care şi societatea, şi influencerii, lideri de opinie, incită pe acest război între aceste două tabere pro-occidentale". "Şi atunci evident că liderul politic, oricare ar fi el, încearcă să satisfacă această dorinţă. Deci noi, în loc să fim într-o paradigmă în care aceşti lideri politici, fiecare cu bazinul său de susţinători, încearcă să colaboreze, noi ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, sau cum vreţi să-i spuneţi, uitând că trebuie să colaborăm", a explicat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai arătat că "vede foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta". "Vorbesc de susţinători şi chiar momentul emoţional cu contestarea numirilor de procurori, în aceiaşi cheie o văd. Adică avem grupul acesta de susţinători USR-PNL care, în momentul de faţă, doreşte într-un mod cumva resentimentar dizolvarea sau în fine diminuarea PSD-ului. După cum ceilalţi vor la fel, bineînţeles", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă este de partea premierului Ilie Bolojan, şeful statului a spus: "Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială".

