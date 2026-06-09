Eugen Tomac va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan despre concluziile negocierilor pentru formarea guvernului

Premierul desemnat Eugen Tomac nu a reuşit să convingă nici Grupul Minorităţilor, după ce tot azi s-a lovit de refuzul UDMR, iar ieri de cel al PNL şi USR, au declarat surse politice pentru Observator.

Eugen Tomac are tot mai puţine şanse să strângă majoritatea de voturi în Parlament pentru a-și instala Guvernul tehnic. După negocierile eşuate de ieri, azi se conturează la fel.

Premierul desemnat nu a reuşit să convingă nici Grupul Minorităţilor Naţionale, au declarat surse politice pentru Observator. Mâine sunt posibile noi discuţii cu aceştia. Tomac a declarat presei la final că a fost o întâlnire foarte bună şi consistentă

Cu câteva ore mai devreme, Kelemen Hunor anunţa, după discuţii de o oră cu premierul desemnat, că liderii partidului său nu sunt "masochişti politici" şi că nu poate promite că UDMR va vota guvernul lui Tomac.

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În acest context, nimeni nu şi-a exprimat clar susţinerea pentru un guvern tehnic condus de Eugen Tomac, iar singurul partid care i-a impus condiţii este PSD. Cu toate astea, premierul desemnat a spus că are încredere că va strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

La finalul negocierilor, spun surse politice, Tomac va avea o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan în care îl va informa pe şeful statului cu privire la concluziile negocierilor cu partidele şi grupurile politice.

Mâine, premierul desemnat ar urma să finalizeze formula de cabinet, iar săptămâna viitoare să ceară votul Parlamentului. Dacă va fi respins, se reia practic toată procedura de la zero. Preşedintele va chema partidele la noi negocieri şi va desemna un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Conform legii, preşedintele ar putea chiar să îl numească tot pe Eugen Tomac pentru o a doua încercare, deşi, din punct de vedere politic, acest lucru este puţin probabil dacă prima tentativă eşuează.