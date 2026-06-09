Criza politică e departe de un deznodământ. Nici a doua zi de negocieri nu a fost un succes pentru premierul desemnat. După ce ieri a fost refuzat de PNL şi USR, azi Eugen Tomac nu a reuşit să convingă UDMR să îl susţină la vot şi nici grupul minorităţilor naţionale. Între timp, liderii PNL şi USR îl acuză pe Eugen Tomac că ar proteja PSD, având în vedere propunerile făcute la cele mai grele ministere.

În a doua rundă de negocieri cu partidele, premierul desemnat s-a întâlnit cu liderii UDMR. Are până acum doar sprijinul PSD. Eugen Tomac le cere partidelor să renunţe la orgolii şi să-i acorde un vot de susţinere în Parlament.

"Să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României. […] Cred că trebuie să fim raționali, avem nevoie de un guvern cu puteri depline", a spus Eugen Tomac.

Între timp, PNL îl acuză pe Eugen Tomac că propunerile făcute la cele mai importante ministere: Dezvoltare, Transporturi, Agricultură şi Energie fac parte din sfera de influenţă a greilor PSD.

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"Cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD (…) Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD (…) Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost (…) Vă rog, aveți decență și nu ne luați de proști", spune liderul PNL, Ciprian Ciucu.

Condiţiile PSD pentru a vota Guvernul Tomac

La rândul lor, social-democraţii pun mai multe condiţii pentru a vota Guvernul Tomac: reducerea TVA la medicamente şi la alimente de bază, creşterea salariului minim de la 1 iulie şi indexarea pensiilor de la 1 ianuarie anul viitor.

Reporter: De ce nu vă asumaţi dumneavoastră funcţia de prim-ministru?

Sorin Grindeanu: Când am fost la Cotroceni, am spus preşedintelui că noi suntem gata să asumăm acest rol. Domnia sa a întrebat cum v-a răspuns în urmă cu două zile. Nu a existat şi nu există o majoritate clară formată din partidele prooccidentale.

Negocieri cu grupul minorităţilor naţionale

Tot azi, Eugen Tomac a negociat cu grupul minorităţilor naţionale, dar şi cu aleşii din grupurile PACE, POT şi Uniţi pentru România. Au fost invitaţi la discuţii şi parlamentarii neafiliaţi.

Presiunea negocierilor l-a făcut pe Eugen Tomac să cedeze emoţiilor, la finalul primei zile de negocieri. Premierul desemnat a vorbit cu lacrimi în ochi despre ţara natală, Ucraina.

"Este foarte greu să explici atunci când te apropii de sârma ghimpată că dincolo este ţara ta... nu poţi traduce acest sentiment. E o chestiune care te marchează şi evident pentru mine acest moment a fost definitoriu, să trăieşti pe frontiera trasată de Stalin nu e un lucru simplu", spunea Eugen Tomac.

Premierul desemnat are nevoie de cel puţin 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Eugen Tomac a anunţat că nu va negocia cu partidele conduse de Diana Şoşoacă şi George Simion.