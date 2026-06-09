Premierul desemnat Eugen Tomac a negat informaţiile potrivit cărora ar urma să-şi depună mâine mandatul, întrucât nu a întrunit sprijinul partidelor. "Voi duce această procedură până la votul Parlamentului", a afirmat Tomac.

Eugen Tomac neagă zvonurile că îşi va depune mandatul: "Voi merge până la votul Parlamentului" - Sursa: Profimedia

"Circulă un zvon că mâine aş intenţiona să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare şi responsabilitate de la preşedintele Nicuşor Dan este să formez Guvernul şi, bineînţeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului", a scris pe Facebook, premierul desemnat Eugen Tomac.

Potrivit acestuia, a ajunge la votul Parlamentului "e calea firească", în concordanţă cu principiile sale.

"Sunt încrezător, totuşi, aşa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil”, a mai scris Tomac.

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Acesta face apel la vigilenţă.

"Toţi cei care trâmbiţează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei şi fac, aşadar, apel la vigilenţă. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniţi şi concentraţi pe acelaşi scop: formarea Guvernului şi obţinerea votului de învestitură", a adăugat premierul desemnat.

Eugen Toman a avut, luni şi marţi, întâlniri cu partidele parlamentare, minorităţile şi parlamentarii neafiliaţi pentru a obţine susţinerea în vederea învestirii Cabinetului pe care îl va propune.

El a fost desemnat, săptămâna trecută, de către preşedintele Niculor Dan să formeze Guvernul.

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