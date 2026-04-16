Nicuşor Dan, despre numirea marilor şefi de pachete: "N-a fost un troc politic"

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a fost un troc politic numirea marilor şefi de pachete, el arătând că are mare încredere în Cristina Chiriac, numită la Parchetul General.

"N-a fost un troc politic. Dacă mă întrebaţi o preferinţă a mea, ierarhia nu este cea pe care o spuneţi. De exemplu, am mare încredere în doamna Chiriac", a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Europa FM, despre recentele numiri ale şefilor de mari parchete şi acuzaţia că a fost vorba de un troc politic.

Şeful statului a declarat despre acuzaţiile care i se aduc Cristinei Chiriac, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că au fost două dosare, un dosar la DNA de şantaj, un dosar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, dosarul de abuz asupra minorilor.

Articolul continuă după reclamă

"În dosarul de la DNA nu au fost minori. Nu au fost abuzuri. În dosarul de la DNA a fost un şantaj cu nişte filme. (..) N-a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz şi era un act consimţit şi nu erau minori. Şi domnia sa a constatat că se susţine şantajul, nişte oameni au şantajat pe cineva, pe actorul din acele înregistrări şi că mai mult de atât nu este. Ulterior, în dosarul de la parchetul de la Curtea de Apel Iaşi, au existat mărturii, au existat alte probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor. Ăsta este scurtul rezumat al acestui caz. (..) A văzut nişte filme cu un act sexual consimţit între nişte adulţi. Asta este ce a văzut doamna procuror. Ăsta este răspunsul meu", a precizat Nicuşor Dan.

Despre noile numiri, şeful statului a precizat că aşteaptă ca ei să dinamizeze activitatea parchetelor, pentru că "dacă ne uităm din perspectiva cetăţeanului, vedem că nu se răspunde la aşteptari". "Principala aşteptare este o adevărată luptă împotriva corupţiei. (..) Aştept asta de la doamna Chiriac şi de la domnul Cerbu, de la domnul Miron aştept o luptă reală cu traficul de droguri, mai ales cu marile reţele. De fapt, una din probleme a fost faptul că parchetele s-au ascuns după indicatori. De exemplu, la DIICOT sau prindeai o reţea sau prindeai un mic consumator, tot atâtea rechizitorii se număra ca ai făcut", a subliniat preşedintele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰