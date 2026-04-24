- Nicuşor Dan, despre premierul pe care nu-l va desemna niciodată: "Cred că e imposibil. Nu voi fi de acord" - Administraţia Prezidenţială

Nicuşor Dan a precizat că avut întotdeauna o relaţie bună cu premierul Bolojan, la nivel personal, dar în actuala situaţie este vorba despre o relaţie la nivel instituţională. Preşedintele a declarat că va semna propunerile de miniştri trimise de Ilie Bolojan în avion, în drumul spre România.

De asemenea, preşedintele a declarat că nu va desemna niciodată un premier propus de PNL sau PSD, dacă aceste partide vor forma un guvern minoritar susţinut de AUR sau dacă AUR va intra într-o coaliţie cu una dintre cele două formaţiuni politice.

"Conform Constituţiei eu sunt mediator. Acum avem un Guvern din care s-au retras nişte miniştri, iar cel mai probabil acest guvern va merge în faţa Parlamentului pentru a cere validare. Aceasta e situaţia, eu nu pot decât să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperarea. Pot să răspund cu fermitate că sunt mediator. Relaţia personală cu Bolojan a fost tot timpul cordială, dar aici vorbim despre o relaţie instituţională.

CCR s-a pronunţat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunţat niciodată pe situaţia în care după 45 de zile Guvernul rămâne aşa. Aceste propuneri de noi miniştri, mă voi uita peste decrete şi le voi semna chiar înainte de a ajunge în ţară (n.red. preşedintele se află în Cipru). Am solicitat colegilor mei să ia legătura cu liderii partidelor pentru a avea o discuţie tehnică luni. Răspunsul e acelaşi, nu voi desemna un premier venit din partea PNL, susţinut de AUR. Şi cred că nu e posibil ca o astfel de propunere să ajungă la mine. În situaţia în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune vrem un guvern minoritar cu susţinerea AUR, eu nu voi de acord cu asta", a declarat Nicuşor Dan.

