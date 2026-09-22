Nicuşor Dan, despre un guvern PSD-AUR: "Sunt şi alte variante. Nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la New York, că România are la dispoziţie 10 zile pentru a clarifica situaţia formării guvernului. El a precizat că, în acest moment, prioritatea este să se vadă dacă nominalizarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier va avea succes. Şeful statului a precizat că PSD şi AUR nu au împreună majoritatea parlamentară şi că există şi alte variante pentru formarea guvernului, inclusiv un executiv tehnocrat sau rotativă.

Nicuşor Dan a fost întrebat despre declaraţia lui Sorin Grindeanu că nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028.

"Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu şi dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni.

Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece", a comentat şeful statului.

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Ce alte variante sunt pentru Guvern

Întrebat ce alte variante sunt pentru un guvern, preşedintele a răspuns: "Tehnocrat, rotative şi toate astea pe care le ştiţi". Despre ce se va întâmpla dacă guvernul Siegfried Mureşan pica la vot în Parlament şi dacă va continua discuţiile cu partidele, şeful statului a precizat că sunt multe ipoteze posibile.

"Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele", a mai spus Nicuşor Dan.