Trump, atac voalat la Putin: Rusia a pierdut controlul asupra industriei de motorină din cauza războiului

Donald Trump a declarat luni că Rusia a pierdut controlul asupra industriei de motorină din cauza atacurilor lansate constant de Ucraina asupra rafinăriilor. Aflat sub presiunea alegerilor din luna noiembrie, pentru Congres, președintele SUA a reluat totodată apelul la încetarea războiului din Ucraina, fără să spună nimic de Iran.

Donald Trump şi Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, 15 august 2025 - Profimedia

Tot mai frustrat din cauza prețului ridicat al carburanților în SUA, unde urmează alegeri importante pentru controlul Congresului, Donald Trump a transmis luni că Rusia a scăpat de sub control industria de motorină.

Trump: Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina

"Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor care produc motorină au fost aruncate în aer și scoase din funcțiune, cel puțin temporar. Acest război absurd și fără sfârșit cu Ucraina trebuie oprit. Întreaga lume are de suferit, în timp ce în fiecare lună au murit și continuă să moară câte 25.000 de oameni, în principal soldați. Ce păcat!", a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.

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În ultimii doi ani, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, inclusiv asupra celor aflate la mare distanță de graniță. În urma loviturilor, rafinăriile își opresc temporar activitatea din cauza avariilor, fiind afectată producţia.

Acest lucru a provocat în în mai multe regiuni ale Rusiei mai multe episoade de criză de aprovizionare cu carburanți și de creșteri de preț. În ultimele săptămâni însă prețul carburanților a explodat și în SUA și Europa.

Donald Trump susține că războiul din Ucraina este de vină. Experții susțin însă că această criză, care se resimte și la nivel mondial, este cauzată și de blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde, înainte de războiul lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului, trecea aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol.

Donald Trump face iar presiuni asupra lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești

Săptămâna trecută, Donald Trump a declarat că i-a cerut lui Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești care produc motorină.

"Sunt multe alte ținte. Nu trebuie lovită motorina. Asta afectează întreaga lume", a spus Trump.

Liderul SUA a repetat această solicitare și în timpul unei convorbiri telefonice cu Zelenski, care a avut loc duminică, 20 septembrie, potrivit Financial Times.

Un oficial ucrainean de rang înalt care a luat parte la convorbire a dezvăluit că mesajul s-a axat pe "motorină, motorină... motorină". Iar Trump i-a cerut iar lui Zelenski să ordone armatei să înceteze atacurile cu drone și rachete.

Un alt oficial ucrainean de rang înalt a spus că Trump i-a subliniat liderului ucrainean că este foarte îngrijorat de creșterea prețului la motorină și că vrea să se asigure că exporturile ruseşti ajung pe piața globală pentru a reduce presiunea.

Discuţia a avut loc la câteva ore după ce Ucraina a atacat Moscova. Autoritățile ruse au descris atacul ca fiind cel mai amplu de până acum.

Loviturile au provocat un incendiu la o mare rafinărie și au ucis cel puțin două persoane, în timp ce alte 20 au fost rănite.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană a doborât 450 de drone în timp ce acestea se apropiau de capitală.