Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru

Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul privind desemnarea lui Siegfried-Vasile Mureșan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joia trecută pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

Siegfried Mureşan, a treia sa propunere de premier a lui Nicuşor Dan

După o zi de negocieri la Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că Siegfried Mureşan este a treia sa propunere de premier.

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"Am ales să desemnez persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureşan", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

La câteva minute după anunţ, Siegfried Mureşan a acceptat propunerea printr-o postare online. Europarlamentarul PNL era la Strasbourg în momentul desemnării.

Siegfried Mureşan se arăta optimist în privinţa formării unui guvern.

"Voi încerca să formez majoritatea, dar pe o agendă de reformare şi organizare. PNL, alături de partenerii noştri de la USR şi UDMR, nu avem în momentul de faţă majoritate în Parlamentul României, dar avem mai multe voturi decât are partidul PSD", spunea premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

Siegfried Mureşan are 45 de ani şi este vicepreşedinte al Partidului Popular European. În 2014 a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară şi a mai fost propus premier de preşedintele Traian Băsescu. În 2018, Siegfried Mureşan a intrat în Partidul Naţional Liberal.